Генеральный директор студии Quantic Dream Гийом де Фондомьер сообщил в социальных сетях, что продажи Detroit: Become Human составили 10 миллионов копий.
Вся команда Quantic Dream присоединяется ко мне, чтобы с гордостью объявить, что Detroit: Become Human уже продала более 10 миллионов (платных) копий на PlayStation и ПК. Мы чрезвычайно благодарны всем и каждому, кто играл в игру. Вы для нас целый мир, и мы не смогли бы достичь этой невероятной вехи без каждого из вас!
И по сей день - одна из самых красивых игр.
Чего? Она даже на релизе была устаревшей. Сейчас просто обычный пастген
Особенно жидкости были клёвые, а ещё она тормозила на прошке 4 )
Да-да, пастген. Версия для PS5 и PC это пастген.
Словечки такие нужно понимать, когда произносить. И игра 10-летней давности может быть красивее, чем современная туфта. Например, игры на UE5 это в массе своей - фуфел. Провальный движок, по поводу которого уже ясно, что он не взлетел, и никогда не взлетит уже. UE4 был гораздо лучше.
Технологии сами по себе ничего не решают, и среди них есть много неудачных. И важно, кто применяет их. Квантик Дрим всегда умели делать красиво, и в Фаренгейте, и в Детройте. Не движок важен, а голова на плечах и прямые руки.
Ну выпустят это поделие для пс6 это будет некст ген что ли? Нет, будет все то же кинцо из прошлого. Все игры квантиков были отсталыми. Такое только сонибои будут хвалить, как и любой другой экз
восхищаюсь вашей уверенностью в том, что виноват UE5, а не криворукие разрабы.
Достойной игре - достойные продажи.
игра готовит нас к скорому будущему
После презентации гуманоидных андроидов от OpenAi и o1 это уже не выглядит шуткой).
такие лет через 50 будут бегать у тебя во дворе и футбол гонять
Не будут.Ценник будет на них, как на квартиру
хорошая игра 9 из 10
Кто бы что не говорил а игра легендарна по сей день, на ней заморочились так что приятно играть и сейчас.
Quantic Dream сотрудничает с представителями ЛГБТК+ для максимально реалистичной демонстрации персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией;Компания проводит регулярные тренинги; Quantic Dream нанимала и продолжает нанимать самых разных людей, чтобы гарантированно отражать разнообразие аудитории и игр, над которыми работает в данный момент; В студии работают представители ЛГБТК+ с момента её основания; Более 50 % менеджеров — женщины. Они занимают такие позиции, как директор по продажам, директор по коммуникациям, директор по персоналу и множество других;
Ну и ничем это не помешало игре быть одной из лучших)
Окно Овертона
пока во главе сидит Дэвид, есть шанс, что игра не будет дном, пишет сюжеты он не плохо
Это потому что раньше они не ставили себе цель продвигать повесточку. Их целью всегда было рассказать увлекательную историю.
Но будут ли их будущие новые игры также хороши, если во главу угла поставят повесточку, а не историю? Одно дело делать то, что нравится большинству игроков. А совсем другое начать продвигать повесточку. Детройт вышел ДО того, как стало модно продвигать повестку. Только поэтому Детройт получился прекрасной игрой. Но что будет дальше с новыми играми? Пока большой вопрос.
Когда смотрел прохождение данного кинца, то первая мысль, что пришла в голову, что содержимое игры - это намёк на отношение общества к радужным "нитакусикам"
Фу-фу-фу.Хорошо,что я её на ПК не купил.Спасибо за информацию.Я от этой компании никогда покупать игры не буду
Теперь понятно почему похожих игр нема... маловато для продаванов такая цифра..
можно поставить ее наравне с другими хитами Куантиков, не без минусов конечно
Это шедевр! // Бо Бёр
Можно было и больше продаж, но и так неплохо. Лучшая игра у Квантик Дрим
Слабо для такой хорошей игры // Андрей Сычёв
игра хорошая, но любителям стратегий или рпг или шутеров она не подойдёт.) // Андрей Алексеенко
Есть те кто при первом прохождении не пошёл на второй этаж девочку спасать?
Я только при повторном прохождении не спасал. Если имеешь ввиду геймплей за андройда Кэру где-то в начале игры. Этот выбор делает игру короче на 10 часов примерно. Половина игры просто исчезает. Кэра погибает и все сюжетные линии вместе с ней. И никакого другого контента взамен не получишь. Это просто уменьшитель игры в 2 раза. Сюжет станет более быстрым, скомканным, с меньшим количеством персонажей. Вот и всё. Я в принципе не понимаю, зачем разработчики сделали этот вариант, если игрок не получает ничего. Игра просто станет короче. Это тупо, я считаю. Так что лучше спасти, чтоб насладиться игрой полноценно.
Я не пошёл ради интереса, рассчитывая что будет бесконечная просьба пойти, как в других играх или плохую концовку сразу получить. То что произошло дальше меня немного удивила и на кек словило отчитывания за то что не пошёл спасать.
Не ожидал что такое может быть.
Всё таки в индустрии не принято сейчас так наказывать игрока.
А Дэвид Кейдж где? // Mikhail Tsyganov
он мужик и еще хуже белый, прячут
Так она стоит копейки, на нее постоянные скидки, да еще и цену сделали меньше, это вообще происходит редко)
прикольная игра, но мне в какой-то момент сильно наскучила, дропнул на половине прохождения
Когда-то давно я поменял HD 7850 на нынешнюю RX 5500 XT, во многом для того, чтобы поиграть в эту игру на максималках)
Пришло время менять ее на 7ххх серию, ради Alan wake 2, Until Dawn и т.д.)
Я только в этом году сменил HD 7850 на RTX 4060. Точнее пришлось менять весь ПК. До этого игры тянули на низких почти все где то до конца 23 года. За то теперь могу играть в любые игры
Неплохая игра
Отличная игра, по больше бы таких
Пожалуй, лучшая игра квантиков. Каждая сцена чем-то да цепляет за душу. Считаю, в школах нужно не бесцветную "классику", которая ничему не учит, преподавать, а лучше вот такие игры. Это действительно воспитывает.
Что бы вырос дебил ? ведь игры это развлечение на пару часиков и нечему не учат, как эта например
Классика как раз учит людей хорошему отношению друг к другу, а не как в современных фильмах, где сплошные любовные треугольники, бесконечная похоть с местечковыми потрахушками на каждую дырку и предательство ради наживы.
а ничего, что этот якобы шедевр построен на той же классике, там есть некоторые моменты, но там есть и много другого, чего нам не надо в школах
Детки современные фильмы не смотрят,даже мультики/сказки не смотрят(что больше всего удивляет). Они блогеров слушают.И все те "ценности", что в современных киньчиках, им передают блогеры
10 млн чел бекомнулись в хьюмана таки, малацца
Она в комплекте с консолью шла.
было бы 10.000.001, но я скачал с торрента