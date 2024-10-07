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Detroit: Become Human 25.05.2018
Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8.7 2 214 оценок

Продажи Detroit: Become Human составили 10 миллионов копий

monk70
Новости

Генеральный директор студии Quantic Dream Гийом де Фондомьер сообщил в социальных сетях, что продажи Detroit: Become Human составили 10 миллионов копий.

Вся команда Quantic Dream присоединяется ко мне, чтобы с гордостью объявить, что Detroit: Become Human уже продала более 10 миллионов (платных) копий на PlayStation и ПК. Мы чрезвычайно благодарны всем и каждому, кто играл в игру. Вы для нас целый мир, и мы не смогли бы достичь этой невероятной вехи без каждого из вас!
79
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
Ahnx

И по сей день - одна из самых красивых игр.

36
caliskan

Чего? Она даже на релизе была устаревшей. Сейчас просто обычный пастген

-55
DezkQ caliskan

Особенно жидкости были клёвые, а ещё она тормозила на прошке 4 )

-18
Ahnx caliskan

Да-да, пастген. Версия для PS5 и PC это пастген.

Словечки такие нужно понимать, когда произносить. И игра 10-летней давности может быть красивее, чем современная туфта. Например, игры на UE5 это в массе своей - фуфел. Провальный движок, по поводу которого уже ясно, что он не взлетел, и никогда не взлетит уже. UE4 был гораздо лучше.

Технологии сами по себе ничего не решают, и среди них есть много неудачных. И важно, кто применяет их. Квантик Дрим всегда умели делать красиво, и в Фаренгейте, и в Детройте. Не движок важен, а голова на плечах и прямые руки.

11
caliskan Ahnx

Ну выпустят это поделие для пс6 это будет некст ген что ли? Нет, будет все то же кинцо из прошлого. Все игры квантиков были отсталыми. Такое только сонибои будут хвалить, как и любой другой экз

-20
OzyWoozy Ahnx
Провальный движок, по поводу которого уже ясно

восхищаюсь вашей уверенностью в том, что виноват UE5, а не криворукие разрабы.

6
Tiktotayou124

Достойной игре - достойные продажи.

10
Саша Борцов

игра готовит нас к скорому будущему

7
Tiktotayou124

После презентации гуманоидных андроидов от OpenAi и o1 это уже не выглядит шуткой).

1
Arthur Morgan RD2 Tiktotayou124

такие лет через 50 будут бегать у тебя во дворе и футбол гонять

1
Denis Kyokushin Arthur Morgan RD2
такие лет через 50 будут бегать у тебя во дворе и футбол гонять

Не будут.Ценник будет на них, как на квартиру

0
Wolfenstein

хорошая игра 9 из 10

7
Крис Мастер

Кто бы что не говорил а игра легендарна по сей день, на ней заморочились так что приятно играть и сейчас.

7
bohdan2015

Quantic Dream сотрудничает с представителями ЛГБТК+ для максимально реалистичной демонстрации персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией;Компания проводит регулярные тренинги; Quantic Dream нанимала и продолжает нанимать самых разных людей, чтобы гарантированно отражать разнообразие аудитории и игр, над которыми работает в данный момент; В студии работают представители ЛГБТК+ с момента её основания; Более 50 % менеджеров — женщины. Они занимают такие позиции, как директор по продажам, директор по коммуникациям, директор по персоналу и множество других;

Ну и ничем это не помешало игре быть одной из лучших)

2
Universe of Knowledge
Ну и ничем это не помешало игре быть одной из лучших)

Окно Овертона

1
Темный-Властелин

пока во главе сидит Дэвид, есть шанс, что игра не будет дном, пишет сюжеты он не плохо

0
Janekste

Это потому что раньше они не ставили себе цель продвигать повесточку. Их целью всегда было рассказать увлекательную историю.

Но будут ли их будущие новые игры также хороши, если во главу угла поставят повесточку, а не историю? Одно дело делать то, что нравится большинству игроков. А совсем другое начать продвигать повесточку. Детройт вышел ДО того, как стало модно продвигать повестку. Только поэтому Детройт получился прекрасной игрой. Но что будет дальше с новыми играми? Пока большой вопрос.

0
Denis Kyokushin
Quantic Dream сотрудничает с представителями ЛГБТК+

Когда смотрел прохождение данного кинца, то первая мысль, что пришла в голову, что содержимое игры - это намёк на отношение общества к радужным "нитакусикам"

В студии работают представители ЛГБТК+ с момента её основания

Фу-фу-фу.Хорошо,что я её на ПК не купил.Спасибо за информацию.Я от этой компании никогда покупать игры не буду

0
Mazaxati

Теперь понятно почему похожих игр нема... маловато для продаванов такая цифра..

1
Темный-Властелин

можно поставить ее наравне с другими хитами Куантиков, не без минусов конечно

1
Пользователь ВКонтакте

Это шедевр! // Бо Бёр

1
Константин335

Можно было и больше продаж, но и так неплохо. Лучшая игра у Квантик Дрим

1
Пользователь ВКонтакте

Слабо для такой хорошей игры // Андрей Сычёв

0
Пользователь ВКонтакте

игра хорошая, но любителям стратегий или рпг или шутеров она не подойдёт.) // Андрей Алексеенко

0
РикоЧико

Есть те кто при первом прохождении не пошёл на второй этаж девочку спасать?

0
Janekste

Я только при повторном прохождении не спасал. Если имеешь ввиду геймплей за андройда Кэру где-то в начале игры. Этот выбор делает игру короче на 10 часов примерно. Половина игры просто исчезает. Кэра погибает и все сюжетные линии вместе с ней. И никакого другого контента взамен не получишь. Это просто уменьшитель игры в 2 раза. Сюжет станет более быстрым, скомканным, с меньшим количеством персонажей. Вот и всё. Я в принципе не понимаю, зачем разработчики сделали этот вариант, если игрок не получает ничего. Игра просто станет короче. Это тупо, я считаю. Так что лучше спасти, чтоб насладиться игрой полноценно.

1
РикоЧико Janekste

Я не пошёл ради интереса, рассчитывая что будет бесконечная просьба пойти, как в других играх или плохую концовку сразу получить. То что произошло дальше меня немного удивила и на кек словило отчитывания за то что не пошёл спасать.

Не ожидал что такое может быть.

Всё таки в индустрии не принято сейчас так наказывать игрока.

1
Пользователь ВКонтакте

А Дэвид Кейдж где? // Mikhail Tsyganov

0
Темный-Властелин

он мужик и еще хуже белый, прячут

-1
Niphestotel

Так она стоит копейки, на нее постоянные скидки, да еще и цену сделали меньше, это вообще происходит редко)

0
Aila_210

прикольная игра, но мне в какой-то момент сильно наскучила, дропнул на половине прохождения

0
PrettyToy

Когда-то давно я поменял HD 7850 на нынешнюю RX 5500 XT, во многом для того, чтобы поиграть в эту игру на максималках)
Пришло время менять ее на 7ххх серию, ради Alan wake 2, Until Dawn и т.д.)

0
Константин335

Я только в этом году сменил HD 7850 на RTX 4060. Точнее пришлось менять весь ПК. До этого игры тянули на низких почти все где то до конца 23 года. За то теперь могу играть в любые игры

0
211186

Неплохая игра

0
Юркец

Отличная игра, по больше бы таких

0
Aellie

Пожалуй, лучшая игра квантиков. Каждая сцена чем-то да цепляет за душу. Считаю, в школах нужно не бесцветную "классику", которая ничему не учит, преподавать, а лучше вот такие игры. Это действительно воспитывает.

-2
Universe of Knowledge
Считаю, в школах нужно не бесцветную "классику", которая ничему не учит, преподавать, а лучше вот такие игры. Это действительно воспитывает.

Что бы вырос дебил ? ведь игры это развлечение на пару часиков и нечему не учат, как эта например

2
stalker0072008

Классика как раз учит людей хорошему отношению друг к другу, а не как в современных фильмах, где сплошные любовные треугольники, бесконечная похоть с местечковыми потрахушками на каждую дырку и предательство ради наживы.

6
Темный-Властелин

а ничего, что этот якобы шедевр построен на той же классике, там есть некоторые моменты, но там есть и много другого, чего нам не надо в школах

4
Denis Kyokushin stalker0072008
а не как в современных фильмах,

Детки современные фильмы не смотрят,даже мультики/сказки не смотрят(что больше всего удивляет). Они блогеров слушают.И все те "ценности", что в современных киньчиках, им передают блогеры

0
Хидео Козлина

10 млн чел бекомнулись в хьюмана таки, малацца

-5
hpi

Она в комплекте с консолью шла.

-6
KANSERVATOR

было бы 10.000.001, но я скачал с торрента

-7