Deus Ex: Revision получила обновлённый мод The Nameless Mod 2.0 с огромным списком изменений и улучшений

Команда моддеров The Nameless Mod для Deus Ex: Revision выпустила его совершенно новую версию. Версия 2.0 представляет собой обновленную версию оригинального мода The Nameless Mod 2009 года на том же движке с целью обновить визуальные эффекты мода.

Для тех, кто не знает, Deus Ex: Revision — это созданная сообществом переработка классической игры 2000 года. В ней представлены новое окружение, музыка, детали построения мира и некоторые из лучших модификаций, созданных фанатами. К ним относятся рендеринг Direct3D 9, текстуры высокого разрешения, модели с высокой детализацией и альтернативные режимы игрового процесса.

С другой стороны, The Nameless Mod — это исторический фрагмент мира, похожего на Матрицу. Каждый аспект TNM основан на чем-то из Deus Ex: от конспирологической стороны вещей и стратегий, которые вы используете в Deus Ex, до технических аспектов игры, представленной в мире.

Если говорить более подробно, то в версии 2.0 все 58 уровней перепроектированы в соответствии с более высокими стандартами. Более того, команда разработала все уровни с учетом скрытности и боя. Также добавлено несколько маршрутов и решений для каждого препятствия.

Nameless Mod 2.0 имеет множество уровней. Некоторые из них более компактны, но содержат больше материала для взаимодействия, в то время как другие были расширены и теперь имеют более запоминающиеся разделы и игровую механику.

Также стоит отметить, что в версии 2.0 представлены два совершенно новых секретных уровня и один "не такой уж секретный" новый уровень. На некоторых уровнях игроки также могут найти новые побочные миссии. Мало того, команда привнесла некоторые функции качества жизни из Deus Ex: Revision и Deus Ex: Transcended.

Вы можете скачать The Nameless Mod 2.0 в Steam. Как уже было сказано, вам понадобится Deus Ex: Revision, чтобы играть в нее. Кроме того, для игры Deus Ex: Revision требуется копия Deus Ex GOTY, установленная в той же библиотеке/диске, что и Revision.