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Devil May Cry 5 08.03.2019
8.6 1 450 оценок

Capcom и Netflix анонсировали аниме-сериал по Devil May Cry

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butcher69
Новости

Шоураннер аниме Castlevania Ади Шанкар (Adi Shankar) официально разрабатывает для Netflix новый аниме-сериал по мотивам Devil May Cry.

Анонсированное в ходе виртуального мероприятия Netflix DROP 01, аниме Devil May Cry также получило короткий тизер, в котором улыбающийся Данте делает сальто, стреляя из своего оружия и уворачиваясь от атак врага, находящегося за кадром.

Мы не знаем, когда именно новый сериал появится на Netflix, но стример предоставил описание аниме, которое, несомненно, заставит поклонников с нетерпением ждать, что же их ждет в будущем.

"В этой анимационной адаптации популярной игры от Capcom зловещие силы пытаются открыть портал между человеческим и демоническим мирами", - говорится в официальном описании. "В центре событий оказывается Данте, осиротевший охотник за демонами, не подозревающий, что судьба обоих миров висит у него на шее".

Разработкой аниме Devil May Cry занимаются Netflix, Capcom, Studio MIR и Шанкар. Шанкар, а Хидеаки Ицуно из Capcom и Сын Вук Ли из Studio MIR выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Шанкар поделился несколькими мыслями о новом сериале, первый сезон которого будет состоять из восьми эпизодов, а сценаристом выступит Алекс Ларсен.

Для меня большая честь, что Netflix и Capcom доверили мне руководство франшизой DEVIL MAY CRY. Мы с Алексом Ларсеном любим этих персонажей, являемся частью фэндома и обязуемся превзойти ту исключительно высокую планку, которую мы сами для себя установили.
18
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
pokemonizm

Не не не, уже есть сериал по ДМС, который показал как надо

8
orion1786

Молодой Данте, это интересно.

5
LaryOne

жаль это не продолжение аниме и жаль что не по комиксам - манге

3
Baka Mitai

Ади Шанкар фигни не сделает. Посмотрим что будет в итоге

3
Ely Maze

Главное чтоб нетфликс свой канон не впихнули свежи те воспоминания про алукарда

2
Семен Лигтер

Вероятней всего аниме затронет конкретно Роман по DMC, когда тот еще называл себя Тони Редгрейвом

1
Nesh22GolgJR

Круто.

0
FireShow3500

M O T I V A T I O N

0
HandsomeRed

Почему то попахивает всратинкой по типа Devilman...

0
Дворф

ох эти рожи... ну вот зачем японская студия идёт к америкосам... страшно становится за серию как бы дитя неро не хеем стал

-4
FireShow3500

Никакой пидо-росни, только настоящий мужицкий секс!

-1
Shеpard

По хронологии там до арки Неро еще ой как далеко.

0