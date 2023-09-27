Capcom и Netflix анонсировали аниме-сериал по Devil May Cry

Шоураннер аниме Castlevania Ади Шанкар (Adi Shankar) официально разрабатывает для Netflix новый аниме-сериал по мотивам Devil May Cry.
Анонсированное в ходе виртуального мероприятия Netflix DROP 01, аниме Devil May Cry также получило короткий тизер, в котором улыбающийся Данте делает сальто, стреляя из своего оружия и уворачиваясь от атак врага, находящегося за кадром.
Мы не знаем, когда именно новый сериал появится на Netflix, но стример предоставил описание аниме, которое, несомненно, заставит поклонников с нетерпением ждать, что же их ждет в будущем.
"В этой анимационной адаптации популярной игры от Capcom зловещие силы пытаются открыть портал между человеческим и демоническим мирами", - говорится в официальном описании. "В центре событий оказывается Данте, осиротевший охотник за демонами, не подозревающий, что судьба обоих миров висит у него на шее".
Разработкой аниме Devil May Cry занимаются Netflix, Capcom, Studio MIR и Шанкар. Шанкар, а Хидеаки Ицуно из Capcom и Сын Вук Ли из Studio MIR выступят в качестве исполнительных продюсеров.
Шанкар поделился несколькими мыслями о новом сериале, первый сезон которого будет состоять из восьми эпизодов, а сценаристом выступит Алекс Ларсен.
Для меня большая честь, что Netflix и Capcom доверили мне руководство франшизой DEVIL MAY CRY. Мы с Алексом Ларсеном любим этих персонажей, являемся частью фэндома и обязуемся превзойти ту исключительно высокую планку, которую мы сами для себя установили.
Не не не, уже есть сериал по ДМС, который показал как надо
Молодой Данте, это интересно.
жаль это не продолжение аниме и жаль что не по комиксам - манге
Ади Шанкар фигни не сделает. Посмотрим что будет в итоге
Главное чтоб нетфликс свой канон не впихнули свежи те воспоминания про алукарда
Вероятней всего аниме затронет конкретно Роман по DMC, когда тот еще называл себя Тони Редгрейвом
Круто.
M O T I V A T I O N
Почему то попахивает всратинкой по типа Devilman...
ох эти рожи... ну вот зачем японская студия идёт к америкосам... страшно становится за серию как бы дитя неро не хеем стал
Никакой пидо-росни, только настоящий мужицкий секс!
По хронологии там до арки Неро еще ой как далеко.