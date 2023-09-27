Capcom и Netflix анонсировали аниме-сериал по Devil May Cry ©

Шоураннер аниме Castlevania Ади Шанкар (Adi Shankar) официально разрабатывает для Netflix новый аниме-сериал по мотивам Devil May Cry.

Анонсированное в ходе виртуального мероприятия Netflix DROP 01, аниме Devil May Cry также получило короткий тизер, в котором улыбающийся Данте делает сальто, стреляя из своего оружия и уворачиваясь от атак врага, находящегося за кадром.

Мы не знаем, когда именно новый сериал появится на Netflix, но стример предоставил описание аниме, которое, несомненно, заставит поклонников с нетерпением ждать, что же их ждет в будущем.

"В этой анимационной адаптации популярной игры от Capcom зловещие силы пытаются открыть портал между человеческим и демоническим мирами", - говорится в официальном описании. "В центре событий оказывается Данте, осиротевший охотник за демонами, не подозревающий, что судьба обоих миров висит у него на шее".

Разработкой аниме Devil May Cry занимаются Netflix, Capcom, Studio MIR и Шанкар. Шанкар, а Хидеаки Ицуно из Capcom и Сын Вук Ли из Studio MIR выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Шанкар поделился несколькими мыслями о новом сериале, первый сезон которого будет состоять из восьми эпизодов, а сценаристом выступит Алекс Ларсен.

Для меня большая честь, что Netflix и Capcom доверили мне руководство франшизой DEVIL MAY CRY. Мы с Алексом Ларсеном любим этих персонажей, являемся частью фэндома и обязуемся превзойти ту исключительно высокую планку, которую мы сами для себя установили.