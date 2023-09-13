Слэшер Devil May Cry 5 неожиданно превратили в Half-Life 2 ©

Сообщество авторов модификаций не перестает удивлять своей находчивостью. Один из энтузиастов решил скрестить две совершенно непохожие друг на друга игры из разных поколений, получив при этом действительно интересный результат. Новая модификация для Devil May Cry 5 превращает знаменитый слэшер от Capcom в любимую для многих игру Half-Life 2.

Автором нового мода выступил пользователь с ником Sparky1j, который оказался фанатом обоих проектов. Он довольно долго вынашивал идею переноса множества активов из Half-Life 2 в слэшер Devil May Cry 5 и сегодня ему это удалось. Энтузиаст выпустил масштабную модификацию весом 1,5 ГБ, которая полностью преобразует игру.

Это не просто замена нескольких моделей в Devil May Cry 5 или добавление Гордона Фримена с Аликс Вэнс. Работа пользователя заменяет огромное количество оригинальных файлов, начиная от обычных врагов, которые превратились в черных оперативников, и заканчивая фирменным оружием из Half-Life 2 с уникальными анимациями. Скачать новый мод для Devil May Cry 5 можно бесплатно прямо с нашего сайта.