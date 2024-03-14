2.5D приключенческий платформер The Devil Within: Satgat выйдет в раннем доступе на ПК 9 апреля

2.5D-приключенческий платформер The Devil Within: Satgat выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 9 апреля, сообщил разработчик Newcore Games.
Версия раннего доступа будет содержать три «массивных» этапа, каждый с уникальными врагами и боссами, арсеналом навыков и множеством открываемых предметов. Он будет обновляться в течение 9–12 месяцев до его полной версии, добавляя новые этапы и сюжет, новое оружие и костюмы, новые навыки и артефакты и многое другое.
В The Devil Within: Satgat вы играете за Кима Рипа, человека, находящегося в состоянии войны с самим собой. Когда демонические силы вторгаются в мир, член Королевской гвардии Ким Рип должен действовать, чтобы спасти человечество – рискуя своим собственным! Ему придется пересечь землю, сражаясь с дьявольскими людьми на своем пути, чтобы уничтожить «Черное жало», источник злой энергии, обрушившейся на мир.
У игроков будет несколько видов оружия на выбор, а также гнусные силы, которые Ким Рип заработает за каждого побежденного архидемона. По мере того, как Ким Рип продолжает наращивать свои силы, игрокам предстоит освоить множество наступательных, защитных и мобильных способностей. 2,5-мерный мир The Devil Within: Satgat также будет включать в себя захватывающий платформер с маршрутами, на исследование которых вам нужно будет заработать право.
при таком музончике хоть бы у кого башка отлетела, не говоря про цветастую блевоту вместо кровяки.