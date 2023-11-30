Blizzard думает о продаже дополнения для Diablo 4 за $100

Blizzard проводит закрытый опрос среди некоторых игроков, в котором спросила – за сколько пользователи готовы заплатить за следующее дополнение к Diablo 4. Предполагаемая стоимость варьируется от 50 до 100 долларов.
Diablo 4 стала одним из самых успешных релизов в этом году и компания уже готовит первое крупное дополнение Vessel of Hatred, которое запланировано на конец 2024 года. Успех не заставил себя долго ждать благодаря своей бизнес-модели - боевому пропуску, внутриигровому магазину косметических предметов и различным изданиям игры.
Опрос, который утёк, указано четыре варианта издания для следующего дополнения. В случае если пользователь приобретает издание за $99, он получит доступ к уникальному скину на все классы, 2000 внутриигровой премиум-валюты, ездовое животное, ранний доступ к легендарному аспекту и косметические крылья.
В других вариантах, за 50 - 80 долларов предлагается ранний доступ к дополнению, ускоренный боевой пропуск, дополнительные вкладки тайника и внешний вид портала. Однако проведение этого опроса ещё не означает, что эти издания появятся перед выходом дополнения.
Видимо на фоне mw3, они лишнего употребили с "майками" за удачную сделку...
ДЛС за 60 - 100$ ппц, дальше что, под конец 2024г загнут за одно камо или шмот 50 - 70$ !? А потом в начале 2025 стим скажет, что снова поднял цены на игры и ААА проект минимум будет обходиться в 120 - 140$ !? Что-то слишком уж конторки борзеют за последние 3 года!
Это классика EA, они видимо тоже решили пойти по их пути.
Ведь признания игроков уже не добиться с таким качеством игр и дополнений.
60 баксов игра, сезонная подписка для игры по сети за 100 баксов на год, скоро будет подписка на длс еще
После таких финтов ушами потом пусть не ноют, что их игры стали покупать всё меньше народу.
а че не 200?
хомяки сожрут
Не, велкам. Пусть делают, но чтобы там геймплея и сюжета было на 2 ААА проекта в дополнении... Эх, чёт я размечтался, пусть идут в пешее эротическое.
Удачи че.
Эти уроды уже персонажа по цене целого ДЛС продавали. Так что не удивлюсь.
идёт прогрев гоев, походу, самым не мамонтам опрос разослали
зато теперь миф о том что гта будет стоить 200 баксов не кажется таким мифом