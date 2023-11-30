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Diablo 4 06.06.2023
7.5 1 020 оценок

Blizzard думает о продаже дополнения для Diablo 4 за $100

KoRnEr
Новости

Blizzard проводит закрытый опрос среди некоторых игроков, в котором спросила – за сколько пользователи готовы заплатить за следующее дополнение к Diablo 4. Предполагаемая стоимость варьируется от 50 до 100 долларов.

Diablo 4 стала одним из самых успешных релизов в этом году и компания уже готовит первое крупное дополнение Vessel of Hatred, которое запланировано на конец 2024 года. Успех не заставил себя долго ждать благодаря своей бизнес-модели - боевому пропуску, внутриигровому магазину косметических предметов и различным изданиям игры.

Опрос, который утёк, указано четыре варианта издания для следующего дополнения. В случае если пользователь приобретает издание за $99, он получит доступ к уникальному скину на все классы, 2000 внутриигровой премиум-валюты, ездовое животное, ранний доступ к легендарному аспекту и косметические крылья.

В других вариантах, за 50 - 80 долларов предлагается ранний доступ к дополнению, ускоренный боевой пропуск, дополнительные вкладки тайника и внешний вид портала. Однако проведение этого опроса ещё не означает, что эти издания появятся перед выходом дополнения.

-21
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
dangerous_beast

Видимо на фоне mw3, они лишнего употребили с "майками" за удачную сделку...
ДЛС за 60 - 100$ ппц, дальше что, под конец 2024г загнут за одно камо или шмот 50 - 70$ !? А потом в начале 2025 стим скажет, что снова поднял цены на игры и ААА проект минимум будет обходиться в 120 - 140$ !? Что-то слишком уж конторки борзеют за последние 3 года!

8
вупсич пупсич

Это классика EA, они видимо тоже решили пойти по их пути.
Ведь признания игроков уже не добиться с таким качеством игр и дополнений.
60 баксов игра, сезонная подписка для игры по сети за 100 баксов на год, скоро будет подписка на длс еще

0
WittyOrvilleton

После таких финтов ушами потом пусть не ноют, что их игры стали покупать всё меньше народу.

6
IcyBarret

а че не 200?

6
Bugai90

хомяки сожрут

4
xentart

Не, велкам. Пусть делают, но чтобы там геймплея и сюжета было на 2 ААА проекта в дополнении... Эх, чёт я размечтался, пусть идут в пешее эротическое.

4
Serpentrage

Удачи че.

3
Кей Овальд

Эти уроды уже персонажа по цене целого ДЛС продавали. Так что не удивлюсь.

3
ckott4

идёт прогрев гоев, походу, самым не мамонтам опрос разослали

3
Дворф

зато теперь миф о том что гта будет стоить 200 баксов не кажется таким мифом

1