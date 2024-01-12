Blizzard расскажет 16 января о 3-м сезоне Diablo 4, а 18 проведёт специальный стрим

В связи с предстоящим выпуском третьего сезона Diablo 4 команда разработчиков игры примет участие в прямой трансляции Developer Update, чтобы раскрыть более подробную информацию о предстоящем обновлении популярной ARPG. Сюда входят подробности темы следующего сезона и дополнительная информация о контенте, который будет представлен после его начала.
Следующий стрим Diablo 4 от разработчиков состоится в четверг, 18 января, 20:00 МСК. За два дня до этого, 16 января, Blizzard расскажет подробности о новом сезоне.
Согласно объявлению Blizzard, директор сообщества Адам Флетчер, менеджер по игровому дизайну Дэниел Танге, дизайнер квестов Мадлен Джеймс и ведущий дизайнер классов Адам Джексон будут обсуждать особенности игрового процесса, сезонное путешествие и обновления качества жизни, которые команда представит по мере того, как часть третьего сезона Diablo 4.
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