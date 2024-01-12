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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 076 оценок

Blizzard расскажет 16 января о 3-м сезоне Diablo 4, а 18 проведёт специальный стрим

monk70
Новости

В связи с предстоящим выпуском третьего сезона Diablo 4 команда разработчиков игры примет участие в прямой трансляции Developer Update, чтобы раскрыть более подробную информацию о предстоящем обновлении популярной ARPG. Сюда входят подробности темы следующего сезона и дополнительная информация о контенте, который будет представлен после его начала.

Следующий стрим Diablo 4 от разработчиков состоится в четверг, 18 января, 20:00 МСК. За два дня до этого, 16 января, Blizzard расскажет подробности о новом сезоне.

Согласно объявлению Blizzard, директор сообщества Адам Флетчер, менеджер по игровому дизайну Дэниел Танге, дизайнер квестов Мадлен Джеймс и ведущий дизайнер классов Адам Джексон будут обсуждать особенности игрового процесса, сезонное путешествие и обновления качества жизни, которые команда представит по мере того, как часть третьего сезона Diablo 4.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

погляди погляди, может все-таки смогут привлечь мое внимание и я куплю ее

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