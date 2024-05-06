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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
6.1 65 оценок

Леста запустила благотворительный сбор средств на помощь ветеранам Великой Отечественной войны

Talendor3
Новости

Сбор средств на помощь ветеранам Великой Отечественной войны объявила группа компаний "Леста Игры". Акция будет называться «Красная гвоздика памяти».

В акции примут участие «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. В каждой из трёх игр появятся особые наборы — все собранные средства будут переданы в фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны «Память поколений». В рамках акции Леста планирует собрать таким образом несколько десятков миллионов рублей - утверждается что вся выручка пойдет в этот фонд.

«День Победы — наш великий праздник. День памяти и скорби по ушедшим. День благодарности нашим предкам. Особенный день для тех, кто остался в живых, пройдя горнила Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится все меньше. Но их победу в 1945-м мы никогда не забудем. Мы всем обязаны этому железному поколению, наш святой долг — помогать им. Мы помним их и гордимся ими. Я уверен, что многие наши игроки думают так же. Я знаю, что даже крупица здоровья, подаренная от всей души, стоит очень дорого. Я верю, что вместе мы соберем достаточно, чтобы наша помощь была ощутима», — Малик Хатажаев, руководитель ГК «Леста Игры».

Все полученные таким образом средства будут перечислены в фонд "Память поколений" для помощи ветеранам. Об итогах сборов компания обещает отчитаться публично.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

"мы думали как заставить "коровок" тратить больше поэтому мы решили вспомнить про великую отечественную и ветеранов" давай вопрос на чистоту какой процент от проданного пойдет ветеранам и сколько ветеранов?

2
Destroited

Ага и 90% себе в карман стырят, знаем мы все эти блохотворительные проекты.

2
Talendor3
утверждается что вся выручка пойдет в этот фонд
0
askazanov

Интересно. Молодцы.

-1