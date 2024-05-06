Леста запустила благотворительный сбор средств на помощь ветеранам Великой Отечественной войны

Сбор средств на помощь ветеранам Великой Отечественной войны объявила группа компаний "Леста Игры". Акция будет называться «Красная гвоздика памяти».
В акции примут участие «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. В каждой из трёх игр появятся особые наборы — все собранные средства будут переданы в фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны «Память поколений». В рамках акции Леста планирует собрать таким образом несколько десятков миллионов рублей - утверждается что вся выручка пойдет в этот фонд.
«День Победы — наш великий праздник. День памяти и скорби по ушедшим. День благодарности нашим предкам. Особенный день для тех, кто остался в живых, пройдя горнила Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится все меньше. Но их победу в 1945-м мы никогда не забудем. Мы всем обязаны этому железному поколению, наш святой долг — помогать им. Мы помним их и гордимся ими. Я уверен, что многие наши игроки думают так же. Я знаю, что даже крупица здоровья, подаренная от всей души, стоит очень дорого. Я верю, что вместе мы соберем достаточно, чтобы наша помощь была ощутима», — Малик Хатажаев, руководитель ГК «Леста Игры».
Все полученные таким образом средства будут перечислены в фонд "Память поколений" для помощи ветеранам. Об итогах сборов компания обещает отчитаться публично.
"мы думали как заставить "коровок" тратить больше поэтому мы решили вспомнить про великую отечественную и ветеранов" давай вопрос на чистоту какой процент от проданного пойдет ветеранам и сколько ветеранов?
Ага и 90% себе в карман стырят, знаем мы все эти блохотворительные проекты.
Интересно. Молодцы.