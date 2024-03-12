Blizzard выпустила обновление 1.3.4 для Diablo IV

Сегодня компания Blizzard выпустила обновление 1.3.4 для игры Diablo IV. Обновление в первую очередь направлено на исправление ошибок, которые появились после предыдущего патча 1.3.3.
Исправления коснулись сезона конструкта, ошибок в подземельях, починки некоторых механик игры. При этом был улучшен интерфейс, а так же проведена дополнительная оптимизация игры.
Патч уже доступен на PC, PS4, Xbox One, PS5 и XSX. Кроме того, разработчики поделились подробным описанием изменений, которое представлено ниже.
Особые возможности
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения экрана не зачитывала текст кнопки «Просмотр» в меню испытаний;
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения экрана зачитывала информацию в меню испытаний полностью только на 4-м уровне мира;
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения экрана не озвучивала результаты групп и еженедельные результаты в меню испытаний;
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения экрана не зачитывала варианты в некоторых раскрывающихся меню;
- Исправлена неполадка, в результате которой система чтения экрана не озвучивала число доступных очков в меню древа умений.
Сезон конструкта
- Исправлена неполадка, в результате которой сенешаль считался прислужником, что мешало использовать символ жертвоприношения;
- Исправлена неточность в описании следующего уровня способности сенешаля «Поддержка: поджог»;
- Исправлена неполадка, в результате которой создаваемый способностью сенешаля «Защита» барьер не активировал бонус высокомерного аспекта;
- Исправлена неполадка, в результате которой «Метеорит» Мальфаса мог наносить игрокам урон даже после победы над ним;
- Исправлена неполадка, в результате которой задачу «Умелый ювелир» нельзя было завершить. Теперь при ее выполнении также засчитываются шепчущие сундуки, а не только сундуки с изменчивым камнем сенешаля;
- Исправлена неполадка, в результате которой невозможно было изготовить сундуки с камнем сенешаля, если до максимального уровня оставалось повысить только камень «Поддержка: продолжительность».
Игровой процесс
- Исправлена неполадка, в результате которой из нескольких надетых предметов с аспектом восхода луны выбирался первый, а не самый сильный;
- Исправлена неполадка, в результате которой кнопка «Сыграть еще раз» в «Череде испытаний» не переносила игрока в обновленное подземелье;
- Исправлена неполадка, в результате которой кошмарное подземелье можно было обновить с помощью печати кошмара, пока игрок находился внутри него. Печати кошмара больше нельзя использовать во время прохождения кошмарного подземелья;
- Исправлена неполадка, в результате которой в истерзанных дарах Адского натиска не попадалось ни одного предмета снаряжения.
Подземелья
- Исправлена неполадка, в результате которой босс Властелин гробниц в Полях падали пропадал и не появлялся, если игрок покидал арену сразу после размещения последней статуи;
- Исправлена неполадка, в результате которой призыватели пауков иногда не появлялись в Пещерах сирокко, что мешало продолжить прохождение;
- Исправлена неполадка, в результате которой в Темном ущелье могло появиться слишком мало злонравных переносчиков, что мешало продолжить прохождение;
- Исправлена неполадка, в результате которой можно было вернуться в «Череду испытаний» после выхода из нее с помощью свитка побега.
Интерфейс и удобство игры
- Исправлена неполадка, в результате которой задачи сезонного похода не отображались как завершенные после выполнения;
- Исправлена неполадка, в результате которой переключение между меню и картой мира в хранилище автоматически приводило к переходу к карте Зала врат;
- Исправлена неполадка, в результате которой в записях зала Древних не указывался режим (обычный или героический);
- Исправлена неполадка, в результате которой на карте и мини-карте «Череды испытаний» не отображался значок выхода из подземелья;
- Исправлена неполадка, в результате которой в интерфейсе не отражалось снижение прочности барьера Мясника;
- Исправлена неполадка, в результате которой в рейтинге для всех платформ не отображались игроки на PC;
- Исправлена неполадка, в результате которой значок столпа славы отображался на карте только в том случае, если персонаж находится рядом с ним.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой графический эффект «Метеорита» не совпадал с радиусом нанесения урона;
- Исправлена неполадка, в результате которой умение разбойника «Шквал стрел» позволяло выпускать невидимые стрелы;
- Внесены различные усовершенствования графики, улучшения производительности и стабильности.
Ну че, интересно играть или такое же УГ с автолвл как на релизе?