Даже ведущий разработчик Diablo 4 с трудом одолел Ашаву

На прошедших выходных состоялся ОБТ Diablo 4, который стал последней возможностью для заинтересованных игроков опробовать игру Blizzard перед запуском в следующем месяце. Оказывается, генеральный менеджер Diablo 4 Род Фергюссон попробовал свои силы в борьбе с мировым боссом Ашавой во время бета-теста, и ему пришлось нелегко.
Итак, у меня пока 0-2 против Ашавы. Думаю попробовать Мировой уровень 1, чтобы посмотреть, будет ли результат лучше. Первая попытка была так близка, осталось всего 10%. Итак, 25 минут до 3-го раунда - давайте сделаем это!
Фергюссон неоднократно бросался на Ашаву с друидским билдом, пока в итоге не одержал победу с пятого раза. Ашава - очень сложный босс в Diablo 4, даже если это только стадия открытого бета-тестирования, и старший разработчик Diablo 4 получил такую же сложную битву, как и все остальные игроки.
Наконец-то! Похоже, для меня Ашава - это уже пятый раз! Для тех из вас, у кого ее еще нет - осталось всего несколько попыток!
В ответах на твит Фергюссона полно игроков, поздравляющих главного менеджера Diablo 4 с его достижением.
На самом деле Ашава уже получил дурную славу среди игроков Diablo 4. Ранее в марте этого года, когда Diablo 4 только вышла в открытое бета-тестирование, статистика Blizzard показала, что на каждого игрока, сразившего Ашаву, босс в ответ сразил примерно 94 игрока - абсолютно жестокое соотношение убийств и смертей, к которому Фергюссон теперь оказался причастен.
Ну так, Ашава 25ая, на тире2 сложнее, думаю можно былоб будь 25 лвл макс у народа, но они почему то тупо ограничили до 20го. На тире1 можно ещё пройти, хоть и фейлы тоже были, но в целом справились. Соответствующая подгонка должна быть. на 25 уровне, скилы там сильнее уже, шмот так же лучше и урон выше, на 2ом тире вполне справиться можно былоб.
тестит игру на пол ставки?)
Тем временем чел убил Ашаву в соло, на хардкоре.
опытные с правильно подобранным шмотом конечно могут, он тем более один был и скалировалось хп под одного, тоже самое если толпой быть в несколько человек. Перс критовик тем более, будь магом не думаю что смог бы, хотя кто знает его, вдруг предлагали ему, но думаю вряд ли бы получилось.
Кого он там... барашки абузные,этот стример как и многие другие,лафхак на легендарки нашли в этой бетке,там замок вампиров был...не помню как называется,где вампиры 30 лвл и там трупы прост поднимал и шмот находил,выходил и по новой трупы шманал,тем самым нафармив лег столько... по факту он б так фиг убил ашаву... там если норм играть без абузов,там 1-2 леги максимум найдешь или получишь у торгоша за фиолетовые оболы или как они там.Чушь видос в общем.Яб тож убил б,да все б убили,если так же шмот фармили в том замке где 30 лвл вампиры.на тир1 мире сложности,ещё норм убить да ашаву,сам убивал,а вот тир 2,если за 2 дня все чесно нафармленные игроки были,тт нереально ашаву убить,20 лвл и 25,эт ппц,ты ей тупо как б не потел, 10-20 % хп оставляешь и время заканчивается и она убегает.Кто пытался чесно убить,много раз,те знают!!!!
у меня прям дежавю из лост арка)
хз че там сложного, босс лёгкий, к тому же его упростили, если в первой бете он при атаке по персонажу 25 лвла с кучей легендарок снимал фулл хп + приходилось тратить несколько банок чтоб не сдохнуть, то сейчас его забивают челы 20 уровней без норм шмота и сносит он с самой страшной атаки магу(тонкому классу) гдето 90% хп
Молодец. А теперь бери бананы...