Даже ведущий разработчик Diablo 4 с трудом одолел Ашаву ©

На прошедших выходных состоялся ОБТ Diablo 4, который стал последней возможностью для заинтересованных игроков опробовать игру Blizzard перед запуском в следующем месяце. Оказывается, генеральный менеджер Diablo 4 Род Фергюссон попробовал свои силы в борьбе с мировым боссом Ашавой во время бета-теста, и ему пришлось нелегко.

Итак, у меня пока 0-2 против Ашавы. Думаю попробовать Мировой уровень 1, чтобы посмотреть, будет ли результат лучше. Первая попытка была так близка, осталось всего 10%. Итак, 25 минут до 3-го раунда - давайте сделаем это!

Фергюссон неоднократно бросался на Ашаву с друидским билдом, пока в итоге не одержал победу с пятого раза. Ашава - очень сложный босс в Diablo 4, даже если это только стадия открытого бета-тестирования, и старший разработчик Diablo 4 получил такую же сложную битву, как и все остальные игроки.

Наконец-то! Похоже, для меня Ашава - это уже пятый раз! Для тех из вас, у кого ее еще нет - осталось всего несколько попыток!

В ответах на твит Фергюссона полно игроков, поздравляющих главного менеджера Diablo 4 с его достижением.



На самом деле Ашава уже получил дурную славу среди игроков Diablo 4. Ранее в марте этого года, когда Diablo 4 только вышла в открытое бета-тестирование, статистика Blizzard показала, что на каждого игрока, сразившего Ашаву, босс в ответ сразил примерно 94 игрока - абсолютно жестокое соотношение убийств и смертей, к которому Фергюссон теперь оказался причастен.



