Diablo 4 06.06.2023
7.7 395 оценок

Даже ведущий разработчик Diablo 4 с трудом одолел Ашаву

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R_Mor
Новости

На прошедших выходных состоялся ОБТ Diablo 4, который стал последней возможностью для заинтересованных игроков опробовать игру Blizzard перед запуском в следующем месяце. Оказывается, генеральный менеджер Diablo 4 Род Фергюссон попробовал свои силы в борьбе с мировым боссом Ашавой во время бета-теста, и ему пришлось нелегко.

Итак, у меня пока 0-2 против Ашавы. Думаю попробовать Мировой уровень 1, чтобы посмотреть, будет ли результат лучше. Первая попытка была так близка, осталось всего 10%. Итак, 25 минут до 3-го раунда - давайте сделаем это!

Фергюссон неоднократно бросался на Ашаву с друидским билдом, пока в итоге не одержал победу с пятого раза. Ашава - очень сложный босс в Diablo 4, даже если это только стадия открытого бета-тестирования, и старший разработчик Diablo 4 получил такую же сложную битву, как и все остальные игроки.

Наконец-то! Похоже, для меня Ашава - это уже пятый раз! Для тех из вас, у кого ее еще нет - осталось всего несколько попыток!

В ответах на твит Фергюссона полно игроков, поздравляющих главного менеджера Diablo 4 с его достижением.

На самом деле Ашава уже получил дурную славу среди игроков Diablo 4. Ранее в марте этого года, когда Diablo 4 только вышла в открытое бета-тестирование, статистика Blizzard показала, что на каждого игрока, сразившего Ашаву, босс в ответ сразил примерно 94 игрока - абсолютно жестокое соотношение убийств и смертей, к которому Фергюссон теперь оказался причастен.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Grindest

Ну так, Ашава 25ая, на тире2 сложнее, думаю можно былоб будь 25 лвл макс у народа, но они почему то тупо ограничили до 20го. На тире1 можно ещё пройти, хоть и фейлы тоже были, но в целом справились. Соответствующая подгонка должна быть. на 25 уровне, скилы там сильнее уже, шмот так же лучше и урон выше, на 2ом тире вполне справиться можно былоб.

-1
Владимир Кочетов

тестит игру на пол ставки?)

-1
Vigelent

Тем временем чел убил Ашаву в соло, на хардкоре.

-1
Grindest

опытные с правильно подобранным шмотом конечно могут, он тем более один был и скалировалось хп под одного, тоже самое если толпой быть в несколько человек. Перс критовик тем более, будь магом не думаю что смог бы, хотя кто знает его, вдруг предлагали ему, но думаю вряд ли бы получилось.

0
Kazuhira Miller

Кого он там... барашки абузные,этот стример как и многие другие,лафхак на легендарки нашли в этой бетке,там замок вампиров был...не помню как называется,где вампиры 30 лвл и там трупы прост поднимал и шмот находил,выходил и по новой трупы шманал,тем самым нафармив лег столько... по факту он б так фиг убил ашаву... там если норм играть без абузов,там 1-2 леги максимум найдешь или получишь у торгоша за фиолетовые оболы или как они там.Чушь видос в общем.Яб тож убил б,да все б убили,если так же шмот фармили в том замке где 30 лвл вампиры.на тир1 мире сложности,ещё норм убить да ашаву,сам убивал,а вот тир 2,если за 2 дня все чесно нафармленные игроки были,тт нереально ашаву убить,20 лвл и 25,эт ппц,ты ей тупо как б не потел, 10-20 % хп оставляешь и время заканчивается и она убегает.Кто пытался чесно убить,много раз,те знают!!!!

0
MASbKA

у меня прям дежавю из лост арка)

-1
Ansaphone

хз че там сложного, босс лёгкий, к тому же его упростили, если в первой бете он при атаке по персонажу 25 лвла с кучей легендарок снимал фулл хп + приходилось тратить несколько банок чтоб не сдохнуть, то сейчас его забивают челы 20 уровней без норм шмота и сносит он с самой страшной атаки магу(тонкому классу) гдето 90% хп

-2
TAPAKAH222

Молодец. А теперь бери бананы...

-3