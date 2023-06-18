Diablo 4 на ПК требует видеокарты на 16 ГБ, чтобы соответствовать PS5, сообщает Digital Foundry ©

Для Diablo 4 для ПК требуется видеокарта с 16 ГБ памяти, чтобы соответствовать PS5: это следует из технического анализа, проведенного Digital Foundry, согласно которому игра Blizzard хорошо работает на платформе Windows, но может похвастаться чрезмерными требованиями к оборудованию.

Вершиной баланса являются текстуры, и на самом деле то, что что-то не складывается, было ясно с момента объявления системных требований Diablo 4, в которых даже говорилось о 32 ГБ ОЗУ для возможности доступа к текстурам ультра-качества.

Эта последняя цифра оказалась неверной: по данным Digital Foundry, конфигурации, оснащенной 16 ГБ ОЗУ, «достаточно», чтобы иметь доступ к этому конкретному качественному пресету, но тогда возникает именно вопрос видеопамяти и в этом случае кажется, что 16 ГБ обеспечивают работу без заиканий и прочих прблем.

К сожалению, проблемы возникают и при использовании таких технологий, как DLSS или FSR: при наличии разрешения 4K и ультракачественных текстур, таких же, как на PS5, графические процессоры, оснащенные всего 8 ГБ памяти, не справляются, вынуждая пользователей снижать настройки, чтобы получить действительно стабильную частоту кадров.

Вероятно, Blizzard сделает все возможное, чтобы улучшить ситуацию с помощью обновлений, которые, несомненно, будут доступны в ближайшие недели, но грустно отметить, что даже в этом случае пользователь ПК немного отодвинут на второй план.