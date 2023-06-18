Diablo 4 на ПК требует видеокарты на 16 ГБ, чтобы соответствовать PS5, сообщает Digital Foundry

Для Diablo 4 для ПК требуется видеокарта с 16 ГБ памяти, чтобы соответствовать PS5: это следует из технического анализа, проведенного Digital Foundry, согласно которому игра Blizzard хорошо работает на платформе Windows, но может похвастаться чрезмерными требованиями к оборудованию.
Вершиной баланса являются текстуры, и на самом деле то, что что-то не складывается, было ясно с момента объявления системных требований Diablo 4, в которых даже говорилось о 32 ГБ ОЗУ для возможности доступа к текстурам ультра-качества.
Эта последняя цифра оказалась неверной: по данным Digital Foundry, конфигурации, оснащенной 16 ГБ ОЗУ, «достаточно», чтобы иметь доступ к этому конкретному качественному пресету, но тогда возникает именно вопрос видеопамяти и в этом случае кажется, что 16 ГБ обеспечивают работу без заиканий и прочих прблем.
К сожалению, проблемы возникают и при использовании таких технологий, как DLSS или FSR: при наличии разрешения 4K и ультракачественных текстур, таких же, как на PS5, графические процессоры, оснащенные всего 8 ГБ памяти, не справляются, вынуждая пользователей снижать настройки, чтобы получить действительно стабильную частоту кадров.
Вероятно, Blizzard сделает все возможное, чтобы улучшить ситуацию с помощью обновлений, которые, несомненно, будут доступны в ближайшие недели, но грустно отметить, что даже в этом случае пользователь ПК немного отодвинут на второй план.
Шестнадцать гигабайт видеопамяти для изометрии, браво. Ну, и заодно надо брать две RTX 4060 Ti и связывать синей изолентой. 8+8=16 же, верно?
Реально эту игру вытащить с легкостью и RTX 3060TI 8GB при чем на макисмалке
а то что тормозит в 4k это да так на PS5 нет 4k
справедливости ради на ps5 есть 4к. в 30 фпс и настройками ультра лоу. ну и возможно поверх еще какой нибудь апскейл амдшный накручен.
и в противовес этому они ставят мол пк не хватает даже 16 гб видеопамяти что бы тянуть нативные 4к на ультра настройках и 60+ фпс.
так что по моему тут все очевидно. диджеталы продали свою дырку консолям и пытаются рассказывать что черное это белое.
очко втирательство
Хренотень полная!
Характеристики PS5 на уровне i7 четвертого поколения и ОЗУ DDR 3 первого поколения, проще говоря даже PS6 не сможет конкурировать с нынешними ПЕЧКАМИ с RTX 3090TI и XT 6590TXT или еще страшнее RTX 4090 и XT 7000TX и DDR5 что реально тащит 4K!
SONY и Майкрософт это отлично понимают вот поэтому, лоббируют разработчиков ИГОРЬ паршиво оптимизировать , дабы их 600$ игровые приставкам хоть кто-то покупал, вот только за такую цену можно собрать ПЕЧКУ гораздо мощнее PS5
как эта помойка вообще стока требовать может? там, что отрицательная оптимизация?
"даже в этом случае пользователь ПК немного отодвинут на второй план."
Время нынче такое. В кино и играх в приоритете ЛГБТ и приставочники, а не люди и пк.
Да да, "лучшая платформа для игры это пс5" миллион раз уже говорили, ничего нового
Уже 8gb для 1080p не хватает, а тут 4к с 8gb хотят.
Уже 700gb для 720p не хватает, а тут 1080p с 8gb хотят.