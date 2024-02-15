Diablo 4 появится в Game Pass на ПК и консолях в конце марта

Diablo 4 станет первой игрой Activision Blizzard на Xbox Game Pass, и теперь Сара Бонд объявила дату выхода: игра будет доступна подписчикам с 28 марта.
Diablo 4, которая менее чем за три месяца собрала 12 миллионов игроков, несомненно, является одним из флагманов издательства, которое только что приобрела Microsoft, поэтому ее появление в каталоге Game Pass будет иметь большое значение и как нельзя лучше ознаменует начало нового курса.
Сообщение о появлении Diablo 4 на Xbox Game Pass появилось в конце видео, в котором Фил Спенсер и его сотрудники рассказывают о будущем Xbox и в котором также было объявлено, что четыре эксклюзива Xbox появятся на других платформах, но никаких фундаментальных изменений в политике эксклюзивности не будет.
Очень важное уточнение в свете многочисленных слухов, которые начали циркулировать на прошлой неделе и которые, казалось бы, рисовали картину громкой капитуляции Microsoft в отношении концепции эксклюзивности.
Ой, а ведь реально дибла 4 в геймпассе, лицо всех кто рассказывал после победы Майков в суде о том, что дибалы там никогда не будет представили?
Как раз геймпаса налил себе до 25 года, не за 70$ вполне можно заценить. Я думал они не будут туда игры от близов добавлять даже после покупки
Они потратили на студию $68,7 млрд и как можно было верить, что они игры не будут добавлять в GamePass. Как по мне на это и был расчёт продвигать GamePass. Это их студия и ни кто не будет им указывать за потраченные $68,7 млрд куда их игры добавлять.
ну дождались)
А ведь кто-то купил Diablo 4.