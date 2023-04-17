Diablo IV будет работать в режиме 4K/60 fps на Xbox Series X и 1080p/60 fps на Series S ©

После недавнего фиаско с Redfall, когда стало известно, что игра не будет запускаться с "режимом производительности" 60fps и вместо этого будет доступна на консолях серии Xbox только в 4K/30fps, Blizzard уже опередила события и пообещала, что Diablo IV не попадет в ту же ловушку.

Как сообщил игровой директор Diablo Род Фергюссон в официальном подкасте Xbox, в день релиза на устройствах серии Xbox долгожданная ролевая игра будет доступна с 60fps, не смотря на то, что качество графики будет варьироваться от консоли к консоли.

Утверждается, что владельцы Xbox Series X могут рассчитывать на 4K/60fps, в то время как Series S вместо этого получит 1080p (HD) при 60fps.

О том, как игра будет работать на консолях Xbox прошлого поколения, а также на PlayStation 4 и 5, не упоминается, но в любом случае тот факт, что игра выйдет с поддержкой 60fps, является большим плюсом.