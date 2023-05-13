DLSS 3 повышает частоту кадров Diablo IV почти на 50%

Поскольку выходные Diablo IV Server Slam теперь открыты для всех платформ, владельцы GeForce RTX 40 должны быть заинтересованы в реализации NVIDIA DLSS 3. Генерацию кадров изначально планировалось добавить в Diablo IV при запуске, но несколько дней назад мы узнали, что она уже будет доступна на выходных, посвященных Server Slam.
Редакторы портала Wcctech протестировали DLSS 3 на GeForce RTX 4090 в городе Кёвашад, первом хабе, встреченном в игре. Diablo IV уже работает очень хорошо, как показали предыдущие бета-тесты, поэтому не имеет большого смысла сочетать генерацию кадров с суперразрешением DLSS, поскольку частота кадров будет намного выше, чем может даже обеспечить большинство дисплеев 4K с точки зрения частоты обновления.
Однако NVIDIA и Blizzard Entertainment внедрили в игру DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing). Это отличная новость, поскольку она позволяет владельцам GeForce RTX использовать преимущества тензорных ядер для улучшения сглаживания и обеспечения более чистого качества изображения, когда дополнительная производительность DLSS Super Resolution не требуется. В то время как для одиночных игр существует оболочка под названием DLSSTweaks, которая может активировать DLAA в играх, совместимых с DLSS, DLSSTweaks не следует использовать с онлайн-играми с Diablo IV, поскольку это может легко привести к бану, вызванному античитерским программным обеспечением.
Однако, как упоминалось выше, DLAA изначально реализован в Diablo IV, и тестирование проводилось пары DLSS 3+DLAA.
Средняя частота кадров увеличилась примерно на 31 FPS, хотя в процентном отношении это всего лишь 19,5%-ное увеличение, учитывая, что игра уже работает быстро. Показатели 1% процентилей кадров в секунду показали аналогичное увеличение производительности на 26,4 FPS (или 21,8%).
Тем не менее, процентиль 0,2% зарегистрировал очень существенное улучшение производительности на 45,6 кадров в секунду, или 47,4%, при включении DLSS 3. Это означает, что более низкие всплески частоты кадров намного выше с генерацией кадров, что должно служить хорошим предзнаменованием для тех крупномасштабных сражений с мировыми боссами, где многие игроки засоряют экран заклинаниями и способностями.
Diablo IV выходит 6 июня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X.
Я уверен, что люди с RTX 4090 спят и видят, как бы получить 30 доп фпс в обмен на четкую картинку и отсутствие инпут-лага.
Когда у них и так на максимальных допустимых настройках в 4К фпс 150+.
В 4k если включить DLSS в режиме качество, то ухудшения картинки нет, иногда даже часть деталей лучше становится (артефакты - уже другое дело).
В 2к разницу обычно сложно увидеть, если специально не всматриваться.
В FullHD чаще всего бросается в глаза даже в динамике.
Ну и да, если у людей появится возможность играть в 4к выше 100 FPS, то почему бы и нет?
Есть же другие видюхи 40 серии где нет 150 кадров Ну и картинка не становится не четкой при включении генерации кадров, т.к. там ДЛАА используется
Dlaa улучшает картинку, а fg+reflex улучшают фпс и уменьшают импутлаг. Никаких минусов, одни плюсы, с другой стороны фпс в игре на всех картах 40 серии в 4к избыточный)
Я про генерацию кадров. Понятно что в 4К DLSS мастхев и там разницы почти не почувствуешь в качестве.
Это понятно, я поэтому и написал про владельцев 4090. Ибо мне не понятно зачем прикладывать выборку с повышением кадров только на самой топовой модели.
Я смотрю уже разработчики не делают оптимизацию игры просто оставляя всё на DLSS который доступен не на всех видеокартах, кроме того размыливает картинку заметно, также как с RTX, когда разработчики такие "А нафиг нам делать отражения? Вон пусть RTX врубают и всё" и это учитывая то что RTX просто сжирает порой почти половину от максимального FPS (у меня на 4070 Ti в Dying Light 2 в FullHD FPS падает с 144, до 65-80) без какого либо заметно влияния на картинку, ибо технология полный мусор. Я могу понять там обладателей карт моделей 50-60, может хочется к примеру стабильного FPS, по этому включают DLSS, но блин ленивые разрабы не оптимизируют игры уже даже на ТОПовые видеокарты, не говоря о среднем или дешёвом сегменте, как по мне технология может и хорошая, но учитывая нрав издателей и разработчиков, делает жизнь геймерам только хуже как мне кажется, причём всем.
Чел, RTX - это серия карт. А технология называется Ray-Tracing (RT).
Но в остальном согласен. Тоже когда-то писал, что издатели стали забивать болт на тесты для оптимизации, мол вот вам DLSS - с ним у вас игра будет норм работать.... Ок...
Ну когда-то так было и с 3д ускорителями, и с физикс и прочими технологиями. А потом это дело стало обыденным. Ты же сейчас не можешь представить себе нормальной игры без использования технологии "нвидия физикс".
очередной свидететь секты "технология полный мусор", хотя сравнений, демонстрирующих очевидную разницу в графике в лучшую сторону навалом. Но нет, будем ругать и продолжать любоваться на висящие в возудхе тени от SSAO и HBAO, исчезающие при перекрытии объектов, на светящиеся в тени предметы и отсутствие теней и, что хуже всего, света от источников этого самого света, на плоские и мыльные, а иногда и в черную точку SSR, отражающие черт знает что в нарушение всех законов оптики и так же исчезающие при перекрытии отражения объектом, а порой и дающие шлейфы, если на фоне отражающей поверхности что-то будет двигаться. Зачем нам нормальную графику без всего этого уродства делать, лучше ныть
Физикс не используют уже.
НУ дак ртх ускоряет разработку игр, что будет дешевле для издателей всяких, а значит больше и выручка. А вот стоимость этой манипуляции эти засранцы переложили на игроков, типа покупай ртх карты и не просто народной хх60 серии, а 70 80 и выше класса карт.
А мыльность на сколько увеличивают?
если качество стоит, то мыла не должно быть, плюс они плюшку длаа впихнули с ней еще четче вроде становится.
Ни на сколько, там же длаа используется, а генерация не дает мыла