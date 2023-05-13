DLSS 3 повышает частоту кадров Diablo IV почти на 50% ©

Поскольку выходные Diablo IV Server Slam теперь открыты для всех платформ, владельцы GeForce RTX 40 должны быть заинтересованы в реализации NVIDIA DLSS 3. Генерацию кадров изначально планировалось добавить в Diablo IV при запуске, но несколько дней назад мы узнали, что она уже будет доступна на выходных, посвященных Server Slam.

Редакторы портала Wcctech протестировали DLSS 3 на GeForce RTX 4090 в городе Кёвашад, первом хабе, встреченном в игре. Diablo IV уже работает очень хорошо, как показали предыдущие бета-тесты, поэтому не имеет большого смысла сочетать генерацию кадров с суперразрешением DLSS, поскольку частота кадров будет намного выше, чем может даже обеспечить большинство дисплеев 4K с точки зрения частоты обновления.

Однако NVIDIA и Blizzard Entertainment внедрили в игру DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing). Это отличная новость, поскольку она позволяет владельцам GeForce RTX использовать преимущества тензорных ядер для улучшения сглаживания и обеспечения более чистого качества изображения, когда дополнительная производительность DLSS Super Resolution не требуется. В то время как для одиночных игр существует оболочка под названием DLSSTweaks, которая может активировать DLAA в играх, совместимых с DLSS, DLSSTweaks не следует использовать с онлайн-играми с Diablo IV, поскольку это может легко привести к бану, вызванному античитерским программным обеспечением.

Однако, как упоминалось выше, DLAA изначально реализован в Diablo IV, и тестирование проводилось пары DLSS 3+DLAA.

Средняя частота кадров увеличилась примерно на 31 FPS, хотя в процентном отношении это всего лишь 19,5%-ное увеличение, учитывая, что игра уже работает быстро. Показатели 1% процентилей кадров в секунду показали аналогичное увеличение производительности на 26,4 FPS (или 21,8%).

Тем не менее, процентиль 0,2% зарегистрировал очень существенное улучшение производительности на 45,6 кадров в секунду, или 47,4%, при включении DLSS 3. Это означает, что более низкие всплески частоты кадров намного выше с генерацией кадров, что должно служить хорошим предзнаменованием для тех крупномасштабных сражений с мировыми боссами, где многие игроки засоряют экран заклинаниями и способностями.

Diablo IV выходит 6 июня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X.