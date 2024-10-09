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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 334 оценки

Хвалебный трейлер Diablo 4: Vessel of Hatred подчеркивает признание критиков

butcher69
Новости

Blizzard Entertainment выпустила хвалебный трейлер для первого платного расширения Diablo 4, Vessel of Hatred, подчеркивая высокие оценки критиков. Это расширение стало значимым событием для игровой индустрии, несмотря на насыщенный игровой календарь.

Vessel of Hatred предлагает игрокам новый класс, карту, сюжетные линии и другой контент. Также вместе с расширением было выпущено бесплатное обновление 2.0, которое принесло улучшенную систему прогрессии, новые уровни сложности и другие важные изменения для всех игроков.

Кроме того, стартовал новый сезон контента, названный Season of Hatred Rising. Это обновление обещает значительное развитие игрового процесса и дополнительные испытания для поклонников игры. Diablo 4 доступна на всех основных платформах, включая Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и ПК. В будущем игра также будет поддерживать PS5 Pro Enhanced, как только новая консоль выйдет на рынок.

-5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
BioHoHoL

Кто-то, скажите мне, что бл*ть такое "Хвалебный трейлер"??

Сами себя нахваливают что ли???

0
yrroodd

Заносят чумоданы в якобы авторитетные издания,чтобы они похвалили ,а потом вставляют в трейлер типо "ВАУ СМОТРИТЕ ЭТО НЕ МЫ СЕБЯ ХВАЛИМ!"

0
ze1n_82

игроки вроде обосрали уже) вы чо там курите

-1
Дмитрий Тимчишин

На удивление нет, сразу были негативные только , от кучки дебилов, в стиле , "нет русского языка", "Маленькая инди студия и т.д", сейчас поднялось до смешанные , думаю на этом уровне и останется. Но что бы длс было плохим я не скажу , мне вполне всё зашло. Тут как говорится на вкус и цвет. Но не обосрали это точно

-7
GuliverSoBig Дмитрий Тимчишин

зачем писать дебилам что "нет русской озвучки" если она есть , как в дополнении так и в самой игре

2
Serpentrage

Игрокам то как раз все очень зашло, просто выделились 100 неадекватов( при онлайне под 50к), впрочем ничего удивительного.

-1
LogicDisciple Дмитрий Тимчишин

Ну кстати, у меня до вчерашнего дня не было вылетов и фризов, i5-12400 и 3080, а вчера начались достаточные серьезные просадки в джунглях. А потом вообще крашнулась игра разок. Но это выглядит как какие-то совсем краткосрочные баги. В остальном все ок, да.

0
JustA_NiceGuy

Какие игроки? Типичные хейтеры? Фанаты BG3 и POE? По мне так DLC и обнова топовые. Играю с удовольствием.

0
антон фекалис

тупая гриндлика которая не доступна в стиме. Спасибо не надо

-11
Nodas
тупая гриндлика

Диабло всегда ею и была

-1
0ncnjqybr Nodas

Гриндилкой да, но не тупой.

1
JustA_NiceGuy 0ncnjqybr

100%. Была бы тупой, можно было любым билдом пройти сложный контент, а это далеко не так)

0