Хвалебный трейлер Diablo 4: Vessel of Hatred подчеркивает признание критиков

Blizzard Entertainment выпустила хвалебный трейлер для первого платного расширения Diablo 4, Vessel of Hatred, подчеркивая высокие оценки критиков. Это расширение стало значимым событием для игровой индустрии, несмотря на насыщенный игровой календарь.
Vessel of Hatred предлагает игрокам новый класс, карту, сюжетные линии и другой контент. Также вместе с расширением было выпущено бесплатное обновление 2.0, которое принесло улучшенную систему прогрессии, новые уровни сложности и другие важные изменения для всех игроков.
Кроме того, стартовал новый сезон контента, названный Season of Hatred Rising. Это обновление обещает значительное развитие игрового процесса и дополнительные испытания для поклонников игры. Diablo 4 доступна на всех основных платформах, включая Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и ПК. В будущем игра также будет поддерживать PS5 Pro Enhanced, как только новая консоль выйдет на рынок.
Кто-то, скажите мне, что бл*ть такое "Хвалебный трейлер"??
Сами себя нахваливают что ли???
Заносят чумоданы в якобы авторитетные издания,чтобы они похвалили ,а потом вставляют в трейлер типо "ВАУ СМОТРИТЕ ЭТО НЕ МЫ СЕБЯ ХВАЛИМ!"
игроки вроде обосрали уже) вы чо там курите
На удивление нет, сразу были негативные только , от кучки дебилов, в стиле , "нет русского языка", "Маленькая инди студия и т.д", сейчас поднялось до смешанные , думаю на этом уровне и останется. Но что бы длс было плохим я не скажу , мне вполне всё зашло. Тут как говорится на вкус и цвет. Но не обосрали это точно
зачем писать дебилам что "нет русской озвучки" если она есть , как в дополнении так и в самой игре
Игрокам то как раз все очень зашло, просто выделились 100 неадекватов( при онлайне под 50к), впрочем ничего удивительного.
Ну кстати, у меня до вчерашнего дня не было вылетов и фризов, i5-12400 и 3080, а вчера начались достаточные серьезные просадки в джунглях. А потом вообще крашнулась игра разок. Но это выглядит как какие-то совсем краткосрочные баги. В остальном все ок, да.
Какие игроки? Типичные хейтеры? Фанаты BG3 и POE? По мне так DLC и обнова топовые. Играю с удовольствием.
тупая гриндлика которая не доступна в стиме. Спасибо не надо
Диабло всегда ею и была
Гриндилкой да, но не тупой.
100%. Была бы тупой, можно было любым билдом пройти сложный контент, а это далеко не так)