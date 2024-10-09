Хвалебный трейлер Diablo 4: Vessel of Hatred подчеркивает признание критиков

Blizzard Entertainment выпустила хвалебный трейлер для первого платного расширения Diablo 4, Vessel of Hatred, подчеркивая высокие оценки критиков. Это расширение стало значимым событием для игровой индустрии, несмотря на насыщенный игровой календарь.

Vessel of Hatred предлагает игрокам новый класс, карту, сюжетные линии и другой контент. Также вместе с расширением было выпущено бесплатное обновление 2.0, которое принесло улучшенную систему прогрессии, новые уровни сложности и другие важные изменения для всех игроков.

Кроме того, стартовал новый сезон контента, названный Season of Hatred Rising. Это обновление обещает значительное развитие игрового процесса и дополнительные испытания для поклонников игры. Diablo 4 доступна на всех основных платформах, включая Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и ПК. В будущем игра также будет поддерживать PS5 Pro Enhanced, как только новая консоль выйдет на рынок.