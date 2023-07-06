Первый сезон Diablo 4 стартует 20 июля ©

Diablo IV официально объявила о предстоящем Season of the Malignant, который начнется 20 июля. Хотя полная информация о новом контенте еще не раскрыта, разработчики игры представили тизер в недавно выпущенном трейлере, предлагая игрокам намек на то, что будет включать в себя предстоящий сезон.

Подробности о сезонном путешествии с целями были раскрыты в прямом эфире:

Вот взгляд на Боевой пропуск с некоторыми из его наград:

Тон сезону задается в трейлере с помощью драматического повествования, которое говорит о надвигающейся угрозе в мире игры. Согласно трейлеру, хотя значительная сила зла отступила, Санктуарий теперь сталкивается с распространяющимся проклятием порчи, которое описывается как "более опасное, более злокачественное", чем ожидалось вначале.

В трейлере представлен персонаж, который открыл метод борьбы с этим проклятием. Метод заключается в использовании темной силы, лежащей в основе чудовищных угроз, чтобы обратить ее против них. Однако протагонист выражает крайнюю необходимость в помощи, поскольку союзники умирают, а силы против неумолимого и беспощадного Malignant иссякают.

Трейлер завершается искренней мольбой о помощи. Рассказчик обращается к игроку за помощью, закладывая основу для участия игроков Diablo IV в битве против Злокачественного в предстоящем сезоне.

В связи с приближением сезона в новом трейлере представлен загадочный обзор того, что ожидает игроков. Ожидается, что больше информации о специфике сезона будет представлено разработчиками игры по мере приближения даты начала.