Первый сезон Diablo 4 стартует 20 июля

Diablo IV официально объявила о предстоящем Season of the Malignant, который начнется 20 июля. Хотя полная информация о новом контенте еще не раскрыта, разработчики игры представили тизер в недавно выпущенном трейлере, предлагая игрокам намек на то, что будет включать в себя предстоящий сезон.
Подробности о сезонном путешествии с целями были раскрыты в прямом эфире:
Вот взгляд на Боевой пропуск с некоторыми из его наград:
Тон сезону задается в трейлере с помощью драматического повествования, которое говорит о надвигающейся угрозе в мире игры. Согласно трейлеру, хотя значительная сила зла отступила, Санктуарий теперь сталкивается с распространяющимся проклятием порчи, которое описывается как "более опасное, более злокачественное", чем ожидалось вначале.
В трейлере представлен персонаж, который открыл метод борьбы с этим проклятием. Метод заключается в использовании темной силы, лежащей в основе чудовищных угроз, чтобы обратить ее против них. Однако протагонист выражает крайнюю необходимость в помощи, поскольку союзники умирают, а силы против неумолимого и беспощадного Malignant иссякают.
Трейлер завершается искренней мольбой о помощи. Рассказчик обращается к игроку за помощью, закладывая основу для участия игроков Diablo IV в битве против Злокачественного в предстоящем сезоне.
В связи с приближением сезона в новом трейлере представлен загадочный обзор того, что ожидает игроков. Ожидается, что больше информации о специфике сезона будет представлено разработчиками игры по мере приближения даты начала.
И это мы ждём?
Ну, вроде интересно, надеюсь сердца дадут скачок новым билда... а секта "БЛИЗЫ ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО П2В" вроде снова обосралась, либо я не заметил как за деньги "опять" можно нагибать в играх Близов
Это мы ждём!
ну что-то как-то даж не знаю. Скорее всего сезон можно будет скипнуть.