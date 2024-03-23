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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 160 оценок

Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.3.5

Solstice
Новости

Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.3.5, которое будет установлено на следующей неделе - 26 марта (вторник). В этом обновлении появится поддержка трассировки лучей, а также будут исправлены различные неполадки.

1.3.5, Версия #51319 (все платформы) — 26 марта 2024 г.

Игровые изменения

  • Обновление 1.3.5 добавит в игру трассировку лучей на всех поддерживаемых устройствах, а также улучшит фоновое затенение и контактные тени. Подробности можно найти в этой статье.

Исправления неполадок

  • Исправлена неполадка, в результате которой декоративные эффекты не применялись к порталу, ведущему в Череду испытаний.
  • Исправлена неполадка, в результате которой игрок не мог взаимодействовать с некоторыми предметами, если способность «Трупные щупальца» была привязана к той же клавише, что и взаимодействие.
  • Исправлена неполадка, в результате которой во второй половине подземелья «Тропа слепых» не появлялись некоторые особые противники.
  • Исправлена неполадка, в результате которой некоторые декоративные эффекты для надгробного камня не отображались в гардеробе.
  • Внесены различные усовершенствования, направленные на повышение производительности, стабильности и качества графики.
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