Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 1.3.5, которое будет установлено на следующей неделе - 26 марта (вторник). В этом обновлении появится поддержка трассировки лучей, а также будут исправлены различные неполадки.
1.3.5, Версия #51319 (все платформы) — 26 марта 2024 г.
Игровые изменения
- Обновление 1.3.5 добавит в игру трассировку лучей на всех поддерживаемых устройствах, а также улучшит фоновое затенение и контактные тени. Подробности можно найти в этой статье.
Исправления неполадок
- Исправлена неполадка, в результате которой декоративные эффекты не применялись к порталу, ведущему в Череду испытаний.
- Исправлена неполадка, в результате которой игрок не мог взаимодействовать с некоторыми предметами, если способность «Трупные щупальца» была привязана к той же клавише, что и взаимодействие.
- Исправлена неполадка, в результате которой во второй половине подземелья «Тропа слепых» не появлялись некоторые особые противники.
- Исправлена неполадка, в результате которой некоторые декоративные эффекты для надгробного камня не отображались в гардеробе.
- Внесены различные усовершенствования, направленные на повышение производительности, стабильности и качества графики.