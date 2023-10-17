Сезон Крови в Diablo 4 отложили прямо перед выпуском

Blizzard опубликовала сообщение на своем официальном форуме, в котором объяснила игрокам Diablo 4, что Сезон Крови, который должен был начаться прямо сейчас, был отложен на несколько часов из-за технических проблем.
«Мы столкнулись с некоторыми техническими проблемами в текущей сборке и отложим начало сезона крови на несколько часов, чтобы решить эти проблемы. Как только у нас будет дополнительная информация, мы немедленно сообщим вам. Приносим извинения за неудобства и ценим ваши отзывы и терпение».
даёшь еще цену без скидоса в стиме и там рейтинг улетит походу в преисподнюю )) п.с. 25% - норм , хотя думал будет 30-35
Можно купить игру, оставить негативный отзыв и вернуть.
в баттлнете щас скидон 25%- так что стимчанские будут рады
Да только в рус если ключ купить его не вернешь
Халявщики они)
А какая разница какая скидка сейчас в стиме или братл нет если она не доступна для покупки в оф?
а обнова качается, правда со скорость 200 кб/с
50% уже скачалось
Близы обещали исправится ко 2 сезону, ну ладно компания то молодая, не опытная.
Нет уже блмззардов... усе
"Набирает побольше воздуха" АХАХАХХААХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА
Вот сюжетка понравилась, особенно синематеки, но потом в игре нечего делать, вечно бегать одни и теже подземелья напрягает, наверное из-за тупых мини квестов
Значит фарм Игры не для тебя. Я к примеру набегал до 100-го уровня. Мне было интересно каждый раз брать на слабо новый лвл подземелий а потом гадать насколько удачный лут получу.
Да норм там все. В первом сезоне двух пересов до 100 качнул.
Просто я привык к пое
Это трэш!
Ну если они, проблемы, заключаются в том уровне математики, который они показали в недавнем трейлере этого сезона... то это "ппц жопа" называется, а не "некоторые проблемы".
Прям как автор свои посты?
ясно понятно. отложено из за сезона. правда мне в дупу не сдался этот их сезон. и я просто хочу сыграть в компанию.
могу лишь поздравить майков с первой подливой близов с момента покупки.
В игре самое интересное - это сезоны. компания - фигня
Ты слова "сезоны" и "компания" местами перепутал.
Судя по Стим дб - цена в 34т тенге
Ну и ценник... Это израильские шекели. Умножьте на 25 - получите цену в рублях.
🤣🤣🤣
Норм. Такое уже было в д3) привыкшие
и саму игру теперь обозначили как "скоро хрен знает когда выйдет"