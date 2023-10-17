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Diablo 4 06.06.2023
7.5 944 оценки

Сезон Крови в Diablo 4 отложили прямо перед выпуском

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monk70
Новости

Blizzard опубликовала сообщение на своем официальном форуме, в котором объяснила игрокам Diablo 4, что Сезон Крови, который должен был начаться прямо сейчас, был отложен на несколько часов из-за технических проблем.

«Мы столкнулись с некоторыми техническими проблемами в текущей сборке и отложим начало сезона крови на несколько часов, чтобы решить эти проблемы. Как только у нас будет дополнительная информация, мы немедленно сообщим вам. Приносим извинения за неудобства и ценим ваши отзывы и терпение».
9
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
gliga142

даёшь еще цену без скидоса в стиме и там рейтинг улетит походу в преисподнюю )) п.с. 25% - норм , хотя думал будет 30-35

11
МАХАН МАХАНОВИЧ

Можно купить игру, оставить негативный отзыв и вернуть.

4
Alex Row

в баттлнете щас скидон 25%- так что стимчанские будут рады

2
swotkota МАХАН МАХАНОВИЧ

Да только в рус если ключ купить его не вернешь

0
Sneaky Pete Alex Row

Халявщики они)

0
SexualHarassmentPanda

А какая разница какая скидка сейчас в стиме или братл нет если она не доступна для покупки в оф?

0
_TEZ_

а обнова качается, правда со скорость 200 кб/с

5
Sneaky Pete

50% уже скачалось

0
swotkota

Близы обещали исправится ко 2 сезону, ну ладно компания то молодая, не опытная.

5
Sneaky Pete

Нет уже блмззардов... усе

0
yrroodd

"Набирает побольше воздуха" АХАХАХХААХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА

4
_TEZ_

Вот сюжетка понравилась, особенно синематеки, но потом в игре нечего делать, вечно бегать одни и теже подземелья напрягает, наверное из-за тупых мини квестов

2
JustA_NiceGuy

Значит фарм Игры не для тебя. Я к примеру набегал до 100-го уровня. Мне было интересно каждый раз брать на слабо новый лвл подземелий а потом гадать насколько удачный лут получу.

0
Sneaky Pete

Да норм там все. В первом сезоне двух пересов до 100 качнул.

-2
_TEZ_ JustA_NiceGuy

Просто я привык к пое

0
Mankun

Это трэш!

1
Siroy
Мы столкнулись с некоторыми техническими проблемами

Ну если они, проблемы, заключаются в том уровне математики, который они показали в недавнем трейлере этого сезона... то это "ппц жопа" называется, а не "некоторые проблемы".

1
spaMER_ID

Прям как автор свои посты?

0
muxamor2011

ясно понятно. отложено из за сезона. правда мне в дупу не сдался этот их сезон. и я просто хочу сыграть в компанию.
могу лишь поздравить майков с первой подливой близов с момента покупки.

0
Sneaky Pete

В игре самое интересное - это сезоны. компания - фигня

-3
muxamor2011 Sneaky Pete

Ты слова "сезоны" и "компания" местами перепутал.

1
spaMER_ID

Судя по Стим дб - цена в 34т тенге

0
SSStylish

Ну и ценник... Это израильские шекели. Умножьте на 25 - получите цену в рублях.

0
211186

🤣🤣🤣

0
Sneaky Pete

Норм. Такое уже было в д3) привыкшие

-1
danilukHF

и саму игру теперь обозначили как "скоро хрен знает когда выйдет"

-1