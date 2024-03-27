Сравнение трассировки лучей в Diablo 4 подчеркивает минимальные различия

В сети появились новые сравнительные видеоролики Diablo IV, демонстрирующие различия, которые трассировка лучей привносит в последнюю часть серии.
Видеоролики, которыми поделились на YouTube MxBenchmarkPC и Frozburn, подчеркивают, что трассировка лучей не дает большой разницы, поскольку в некоторых сценариях улучшения едва заметны. Кроме того, производительность сильно падает на графических процессорах RTX 4080 и 4090, так что, похоже, нет никакой реальной причины включать трассировку лучей в игре, кроме как для того, чтобы посмотреть на нее несколько минут.
В последнем обновлении Diablo IV трассировка лучей появилась и на консолях, наряду с другими визуальными улучшениями, такими как более высокое качество Ambient Occlusion, улучшенные контактные тени и многое другое. Поскольку на консолях игра с трассировкой лучей нацелена на 30 кадров в секунду, можно не сомневаться, что режим Enhanced Visual не будет пользоваться большой популярностью.
Diablo IV уже доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.
Ну как бы различия минимальны, так что "Не нужна нам ваша трассировка "
Щас бы еще в какое-то закликивание мобов играть в 2024 м. Ну, бред же ... бред
Не понимаю, какой смысл использовать технологию на полшишечки, в данном случае в лице теней и отражений, когда надо использовать все вместе с освещением
вроде на первый взгляд тени и отражения может быть. клевеька.
хотя размытие теней наверно сильное достаточно. было бы хорошо чтоб у всяких точечных источников сета были такие мягкие тени от размера светящегося
Вывод, лучи были прежде.
Там разница в тени, со включенном рт тени размывают, а без рт нет.
Игра и без ртх была красивой. С контентом беда
Я считаю, что нужно обладать особенным уникальным талантом, чтобы реализовать картинку с трассировкой ХУЖЕ, чем без нее. Но в мастерстве работников близзард у меня уже давно нет сомнений)
В каких местах она хуже?
Что хуже то, додик? Одинаковая картинка, только тени отличаются. Лишь бы нагадить в комментариях? КЛОУН