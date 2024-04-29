Экшен Stellar Blade с красивыми женскими персонажами вошел в топ самых рейтинговых игр PlayStation

Экшен Stellar Blade от корейских разработчиков продолжает наглядно доказывать, что это один из самых любимых проектов у простых геймеров за последние годы. Профессиональные критики и активисты не смогли отпугнуть пользователей, которые вывели игру в топ самых рейтинговых игр на PlayStation. Stellar Blade прямо сейчас занимает одну из лидирующих позиций по оценкам пользователей в PlayStation Store, уступая лишь двум играм.
Согласно данным цифрового магазина PlayStation Store, за первые выходные Stellar Blade получила более 21 000 оценок от пользователей. Средний балл игры составляет впечатляющие 4,79 из 5 возможных. Это одна из самых высоких пользовательских оценок, если сравнивать с другими играми PS5. Экшен получил наивысший балл от 92% владельцев копии игры.
Новинка в общем списке самых рейтинговых игр расположилась на третьем месте. Stellar Blade уступает только God of War Ragnarok (4,84 балла - 77 000 оценок) и Marvel's Spider-Man 2 (4,86 балла - 117 000 игроков). Ниже приведен полный список самых высоко оцененных игр от пользователей PlayStation:
- Marvel's Spider-Man 2: 4,86 от более чем 117 000 игроков
- God of War Ragnarok: 4.84 от более чем 77 000 игроков
- Stellar Blade: 4,79 от более чем 21 000 игроков
- Ratchet & Clank: Rift Apart: 4,76 от более чем 14 000 игроков
- Demon's Souls: 4,5 от более чем 11 000 игроков
- Horizon Forbidden West: 4.64 от более чем 35 000 игроков
- Returnal: 4.47 от более чем 8 400 игроков
- Gran Turismo 7: 4.35 от более чем 19 000 игроков
- Rise of the Ronin: 4.26 от более чем 9 400 игроков
Напомним, ранее игроки Stellar Blade высказались по поводу физики груди в игре, которая оказалась не слишком реалистичной.
Ну теперь наверника дадут зелёный свет сиквелу, круто!
"Физика груди в игре" - вот для чего люди теперь применяют знания про физику. Все по фрейду.
дрочеры такое оо пошла жара
Открыл новости по игре, их тут 160 штук, из них одна новость про то что "директор посетил Кодзиму" и одна про "сюжет вдохновлен забастовкой таксистов", все остальное про... ну понятно про что. Я как бы за, нет проблем, для того же фола ставлю CBBE тело, но как то немного стыдно что одной только темы "красивого женского тела" более чем достаточно для массовых восторгов, никто больше ничего по игре и не обсуждает, все остальное, получается, вторично. Посмотрел пару стримов, по виду типичный soulslike, про что игра понять сложно.
так это только плюс игре, соусы - хороший игровой жанр. как чел, который играл в соуслы могу сказать, что боевка здесь другая - делает упор на парировании, уклонятся сложнее. так что чисто по соуслайковскому пройти игру не получится
А теперь вспомни игру Strаy. Игру полюбили еще до выхода, а за что? За котиков ))) Ну нравятся многим домашние животные семейства кошачьих. Да и игра в принципе удалась.
Так же и тут. Ну нравятся многим красивые женские персонажи, особенно на фоне повесточного кала, который пихают всюду на западе. Да и игра тоже удалась, судя по отзывам.