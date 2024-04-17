В ближайшее время разработчики Diablo 4 расскажут о результатах тестирования 4-го сезона на PTR

Разработчики поблагодарили игроков за участие в тестировании 4-го сезона Diablo 4 на тестовом сервере и сообщили, что они планируют провести очередной стрим, на котором расскажут больше о результатах этого тестирования.
Мы хотим поблагодарить всех тех, кто проводил время на PTR #DiabloIV и оставлял отзывы как в течение всего периода тестирования, так и в дни после его завершения. Команда изучила все ваши отзывы и с головой ушла в работу над ключевыми изменениями к началу 4 сезона.
Мы очень рады, что большую часть сезона мы разработали с ориентировкой на ваши отзывы, а PTR почти не задержал этот процесс. Мы припасли еще несколько небольших вещей, которые дополнят сезон, и с нетерпением ждем, когда в следующем месяце все приступят к полноценной игре в него.
Мы планируем обсудить это, а также другие изменения, основанные на отзывах игроков с PTR, на одной из ближайших трансляций. В скором времени мы объявим дополнительные детали и дату этой трансляции!
- сказал Адам Флетчер, директор по глобальному развитию сообщества Diablo 4.
Напоминаем вам, что старт 4-го сезона назначен на 14 мая.
PTR меня порадовал- наконец видны изменения в игре. Надеюсь, что сама тема нового сезона будет годной- а то после закрытия третьего сезона уже подумывал ставить крест на игре.
А я взял паузу во втором и третьем. Жду четвёртый.
Там для каждого сезона нужен новый герой ?
Да, нужен новый чар. На сколько я знаю там 2 вида серверов: Основной и Сезонный.
Основной без каких либо новых фич (просто пройти компанию), а сезонный с новыми фичами, в котором после его закрытия все нафармленное добро переносят на основной сервер.
Мне делюкс зажарили, но прошёл игру сезоны так и не играл