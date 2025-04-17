В Diablo IV пройдет коллаборация с "Берсерком"

Blizzard анонсировала тематическое обновление для Diablo IV, вдохновлённое мангой и аниме «Берсерк». В опубликованном тизере показан Варвар с клеймом жертвы, в доспехах Гатса и с его легендарным мечом — Убийцей драконов.

Контент, судя по тизеру, будет носить косметический характер и появится не только в Diablo IV, но и в мобильной Diablo Immortal. Подробностей о дате выхода пока нет.

Анонс сопровождается фразой «Вас заклеймили», что отсылает к сюжету оригинального произведения.