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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 475 оценок

В Diablo IV пройдет коллаборация с "Берсерком"

RedDay13 RedDay13

Blizzard анонсировала тематическое обновление для Diablo IV, вдохновлённое мангой и аниме «Берсерк». В опубликованном тизере показан Варвар с клеймом жертвы, в доспехах Гатса и с его легендарным мечом — Убийцей драконов.

Контент, судя по тизеру, будет носить косметический характер и появится не только в Diablo IV, но и в мобильной Diablo Immortal. Подробностей о дате выхода пока нет.

Анонс сопровождается фразой «Вас заклеймили», что отсылает к сюжету оригинального произведения.

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