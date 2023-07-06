В подземелье Diablo 4 встретили огромного Мясника ©

Ролевой экшен Diablo 4 от Blizzard Entertainment вышел месяц назад и казалось бы этого достаточно для того, чтобы отыскать все секреты игры. Недавняя находка пользователей доказывает, что игра не перестает удивлять и полна сюрпризов. Например, в одном из своих походов в подземелье Diablo 4 вы можете встретить огромного Мясника.

Новым открытием поделился пользователь под ником IronHeart_777. Во время очередного прохождения кошмарного подземелья ему с товарищами повезло встретить огромную версию Мясника. Для тех кто не знаком с ним, это особый вид босса в серии Diablo. Мясник сам находит игроков и без их согласия может в любой момент напасть на них, если они находятся в подземелье.

Игроки Diablo 4 прекрасно осведомлены о силе Мясника и знают, что он может стать очень опасным противником даже для целого отряда истребителей демонов. Тем не мене таких такой большой версии босса еще никто не встречал, однако это не баг игры. Игрокам попался огромный мясник из-за свойств кошмарного подземелья. Убийство обычных противников в этом месте приводило к повышению урона и размеров других выживших монстров. Пока игроки истребляли толпу демонов, мясник поджидал их за углом и все это время рос в своих размерах.

Как сообщают пользователи, кажется, IronHeart_777 посчастливилось встретить самую большую версию Мясника. Ранее другим игрокам также удавалось отыскать увеличенную версию босса, но этот экземпляр точно стал самым большим.