Запуск четвёртого сезона Diablo 4 отложен на месяц

Blizzard Entertainment объявила, что 4-й сезон Diablo 4 выйдет позже, чем ожидалось, назначив дату выхода 14 мая 2024 года. В результате задержки следующая волна контента о путешествии по подземельям будет запущена на месяц позже, чем было объявлено ранее, т.е. после 16 апреля. Это означает, что третий сезон, «Сезон конструкта», продлится на еще один месяц.
Адам Флетчер, глава сообщества Diablo, пояснил причину этого решения, отметив, что Blizzard не намерена запускать общедоступное тестовое пространство (PTR) для четвёртого сезона до 2 апреля. Учитывая, что PTR должен завершиться через неделю, 9 апреля, команда приняла решение о необходимости обеспечения достаточного времени для анализа и учёта обратной связи от игроков перед полноценным переходом к четвёртому сезону.
Мы решили отложить запуск на несколько недель, чтобы учесть все отзывы, полученные от PTR, и внедрить их в четвёртый сезон, чтобы гарантировать, что все новые системные изменения будут правильно работать в интересах нашего сообщества, основываясь на мнениях каждого.
На этот раз PTR будет доступен только для ПК . Флетчер отмечает, что это позволяет команде быть более гибкой, хотя они также рассматривают другие способы предоставления PTR игрокам в будущем.
А когда там она в game pass? На то время хотят что-ли выпустить новый сезон?
Неужели из-за пое перенесли?Чтобы между этой лигой и збт пое 2 втиснутся?Да не,бред какой-то )