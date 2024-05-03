Дневник разработчиков Skate раскрывает новые подробности о настройке персонажей и косметике

Долгожданная перезагрузка Skate от EA уже некоторое время находится в разработке, и хотя до сих пор неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем игра будет готова к запуску, разработчик Full Circle проделал впечатляющую работу, продолжая делиться новыми подробностями об игре, а также о том, как продвигается разработка. Студия выпустила еще один эпизод из серии дневников разработчиков «Зал заседаний», на этот раз посвященный возможностям настройки Skate.

Skate позволит игрокам настраивать внешний вид своих персонажей разными способами. С самого начала вы сможете выбрать рост вашего персонажа, форму тела, особенности и многое другое, а игра также предоставит вам множество вариантов гардероба, включая топы, шорты, головные уборы, очки, обувь, носки и многое другое.

Это повлечет за собой появление множества реальных брендов, а также возвращение фаворитов фанатов из прошлых игр, таких как костюм скелета. И, конечно же, параметры настройки также будут распространяться на ваш скейтборд, рисунок на деке, наклейки, цвет колес. Параметры настройки будут разблокированы, но у игроков также будет возможность приобрести их во внутриигровом магазине.

Skate находится в разработке для ПК и консолей. Дата релиза на данный момент неизвестна.