Ролик демонстрирует фанатский ремейк оригинальной Dino Crisis на Unreal Engine 4

Фанаты Dino Crisis, сегодня для вас есть кое-что. xHARDHeMPuS выпустил очень раннюю WIP-демонстрацию фанатского ремейка Dino Crisis на Unreal Engine 4. По какой-то причине автор решил распространять свою работу платно, но мы можем посмотреть ролик, чтобы получить представление о том как будет выглядеть этот проект.
Этот фан-ремейк воссоздает некоторые из первых окружений Dino Crisis. Кроме того, в нем вы сможете решить несколько головоломок и получить несколько катсцен в реальном времени.
Поскольку это фанатский ремейк, вам следует умерить свои ожидания. Он не поразит вас воображение и будет неровным по краям. Поэтому, если вы не являетесь ярым поклонником Dino Crisis, можете просто пропустить ее.
В пиксельной больше души вложено)))
Очередной фанатский ремейк, который никогда не выйдет.
Анимация бега забавная как будто ей что то в зад вставили,и вообще пропорции тела какие то странные.
Дефолтные модельки и скелеты с анимацией из Миксамо наверное
Какая-то срань.
всё дёрганное какое-то
выглядит мега всрато
Девушка огонь получилась
Как его скачать?не дает скачать...сайт какой то кривой то отключи adblock то еще че нибудь...600 секунд надо подождать прежде чем начнется закачка...можно пойти поспать)))
Оперу джей икс поставь и забудешь про все эти рекламы на всю жизнь...
Браузер хороший,но нем тоже самое вылазиет на этом сайте просьба отключить adblock...скачать просто не реально.И даже включенным блокировщиком трекеров.
Хмм... А вот это странно, у меня такого нет...
Судя по закрытым фанатским ремейкаМ первого резика и кода вероники и этот проект капком на корню зарубит
Она зарубит потому что сами дино кризис делают как третий год.Как и код веронику и так и первую часть...
Не могу не подтвердить не опровергнуть т.к. официально разработок таких не подтверждено. Если разрабатывают - было б и логично и феерично) Но есть же и другая причина - к примеру фанатский ремейк от третьего лица по резику был явно нелицезированным и конкурирующим с их продуктом, потому уже не раз подобные ремейки в итоге либо забрасываются, либо переделываются под другую игру - это уже другой пример - DayMare 1998
Мне кажется я это видел папу лет назад
Спасибо не надо. CAPCOM уже делают игру по Dino Crisis
Очередная фанатская подделка из Чернобыля...
Выглядит всрато если честно. Вообще, когда вижу в заголовке "фанатский ремейк на Unreal Engine" рука автоматически тянется заминусить пост, ибо все эти мамкины разработчики никогда не доводят до релиза свои работы.