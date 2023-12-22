Ролик демонстрирует фанатский ремейк оригинальной Dino Crisis на Unreal Engine 4

Фанаты Dino Crisis, сегодня для вас есть кое-что. xHARDHeMPuS выпустил очень раннюю WIP-демонстрацию фанатского ремейка Dino Crisis на Unreal Engine 4. По какой-то причине автор решил распространять свою работу платно, но мы можем посмотреть ролик, чтобы получить представление о том как будет выглядеть этот проект.

Этот фан-ремейк воссоздает некоторые из первых окружений Dino Crisis. Кроме того, в нем вы сможете решить несколько головоломок и получить несколько катсцен в реальном времени.

Поскольку это фанатский ремейк, вам следует умерить свои ожидания. Он не поразит вас воображение и будет неровным по краям. Поэтому, если вы не являетесь ярым поклонником Dino Crisis, можете просто пропустить ее.