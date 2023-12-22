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об игре
Dino Crisis 2000 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.5 186 оценок

Ролик демонстрирует фанатский ремейк оригинальной Dino Crisis на Unreal Engine 4

butcher69

Фанаты Dino Crisis, сегодня для вас есть кое-что. xHARDHeMPuS выпустил очень раннюю WIP-демонстрацию фанатского ремейка Dino Crisis на Unreal Engine 4. По какой-то причине автор решил распространять свою работу платно, но мы можем посмотреть ролик, чтобы получить представление о том как будет выглядеть этот проект.

Этот фан-ремейк воссоздает некоторые из первых окружений Dino Crisis. Кроме того, в нем вы сможете решить несколько головоломок и получить несколько катсцен в реальном времени.

Поскольку это фанатский ремейк, вам следует умерить свои ожидания. Он не поразит вас воображение и будет неровным по краям. Поэтому, если вы не являетесь ярым поклонником Dino Crisis, можете просто пропустить ее.

24
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
inkomniak

В пиксельной больше души вложено)))

21
Миханик Шестеренкин

Очередной фанатский ремейк, который никогда не выйдет.

11
saa0891

Анимация бега забавная как будто ей что то в зад вставили,и вообще пропорции тела какие то странные.

5
HandsomeRed

Дефолтные модельки и скелеты с анимацией из Миксамо наверное

0
Siriy

Какая-то срань.

5
Димка2010

всё дёрганное какое-то

3
V_Rus_Dub

выглядит мега всрато

1
Born to play

Девушка огонь получилась

1
alexanderfox

Как его скачать?не дает скачать...сайт какой то кривой то отключи adblock то еще че нибудь...600 секунд надо подождать прежде чем начнется закачка...можно пойти поспать)))

0
Nemet

Оперу джей икс поставь и забудешь про все эти рекламы на всю жизнь...

0
alexanderfox Nemet

Браузер хороший,но нем тоже самое вылазиет на этом сайте просьба отключить adblock...скачать просто не реально.И даже включенным блокировщиком трекеров.

0
Nemet alexanderfox

Хмм... А вот это странно, у меня такого нет...

0
Caster1882

Судя по закрытым фанатским ремейкаМ первого резика и кода вероники и этот проект капком на корню зарубит

0
alexanderfox

Она зарубит потому что сами дино кризис делают как третий год.Как и код веронику и так и первую часть...

5
Caster1882 alexanderfox

Не могу не подтвердить не опровергнуть т.к. официально разработок таких не подтверждено. Если разрабатывают - было б и логично и феерично) Но есть же и другая причина - к примеру фанатский ремейк от третьего лица по резику был явно нелицезированным и конкурирующим с их продуктом, потому уже не раз подобные ремейки в итоге либо забрасываются, либо переделываются под другую игру - это уже другой пример - DayMare 1998

0
darkMarshall

Мне кажется я это видел папу лет назад

0
4de

Спасибо не надо. CAPCOM уже делают игру по Dino Crisis

0
STORMCROW999

Очередная фанатская подделка из Чернобыля...

0
Nuclearoz

Выглядит всрато если честно. Вообще, когда вижу в заголовке "фанатский ремейк на Unreal Engine" рука автоматически тянется заминусить пост, ибо все эти мамкины разработчики никогда не доводят до релиза свои работы.

0