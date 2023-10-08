Релизный трейлер тактической JRPG Disgaea 7: Vows of the Virtueless

В этой игре вас ждут приключения в демоническом мире Хиномото. Здесь правит жестокий сёгунат, который уничтожил древний кодекс бусидо и заменил его своими законами разрушения. Вы познакомитесь с Фудзи, ленивым и жадным самураем, который страдает от необычной болезни — он кашляет кровью, когда испытывает человеческие эмоции, такие как любовь, дружба и сочувствие. Вместе с ним вы отправитесь в опасное путешествие, чтобы вернуть честь бусидо и свергнуть сёгунат.

Игровой процесс основан на пошаговых сражениях на разнообразных картах. Вам необходимо использовать множество умений и предметов, чтобы одолеть своих противников, а также применять новые функции, такие как «джумбификация», «режим ада» и «реинкарнация предметов». Вы также можете развивать своих персонажей, выбирая из более 40 различных классов, улучшая их навыки, экипируя оружие и предметы, и т. д.