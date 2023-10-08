Релизный трейлер тактической JRPG Disgaea 7: Vows of the Virtueless

Компания Nippon Ichi Software в поте лица трудилась над достойным продолжением серии Disgaea, которая оказалась под угрозой после провала "шестерки". Однако теперь Disgaea 7: Vows of the Virtueless должна спасти ситуацию.
Disgaea 6 получила самые низкие рейтинги практически за всю историю серии и вызвала большие сомнения в том, что NIS способна сделать достойную новую часть
Теперь Disgaea 7: Vows of the Virtueless дебютировала на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК. Первые отзывы свидетельствуют о том, что японцы все-таки выполнили домашнее задание, и "семерка" является одной из лучших частей серии. Средний рейтинг 81% свидетельствует о значительном улучшении ситуации.