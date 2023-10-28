Disney Dreamlight Valley выйдет из раннего доступа в декабре и станет платной

Компания Gameloft объявила дату выхода Disney Dreamlight Valley 1.0, так что до полноценного релиза уютного симулятора жизни осталось совсем немного времени.

Игра, вышедшая в раннем доступе в сентябре прошлого года, выйдет в полном объеме 5 декабря и будет выпущена вместе с пропуском дополнения под названием A Rift In Time.

Этот платный пропуск открывает новые приключения на острове Вечности, в которых вы встретитесь с новыми персонажами, исследуете новые территории и сможете насладиться новыми игровыми возможностями и механиками.

К сожалению, A Rift In Time - не единственное, за что придется платить.

Несмотря на то, что Gameloft анонсировала Disney Dreamlight Valley как free-to-play игру, теперь студия пересмотрела свои планы, и игра будет платной "в обозримом будущем".

По словам представителей Gameloft, это позволит "продолжить работу над премиальным игровым процессом", а обновления контента, в которых будут появляться новые персонажи, королевства и другие полезности, по-прежнему будут бесплатными для игроков.

Естественно, вам не придется снова платить за Disney Dreamlight Valley, если вы уже купили ее, и вы сохраните свои лунные камни и сохранения после выхода игры из раннего доступа.

По словам представителей Gameloft, покупки, для которых требуются лунные камни, "останутся необязательными [и] справедливыми" и будут "соответствовать уровню качества, которого привыкли ожидать игроки".

При запуске новым игрокам будет доступно несколько версий игры. Вот какие версии Disney Dreamlight Valley можно будет приобрести: Стандартное издание (39,99 долл. США), Cozy Edition (49,99 долл. США) и Gold Edition ($69,99).

Пока неясно, получат ли покупатели Gold Edition также какие-либо бонусы, включенные в Cozy Edition (хотя, очевидно, физических дополнений в комплекте не будет).

Однако если вы приобретете Founder's Pack до запуска игры - или, более того, если вы уже приобрели его, - то получите все косметические средства Gold Edition без дополнительной оплаты. Каждый, кто купит Founder's Pack, также получит 2 500 лунных камней.

Disney Dreamlight Valley выходит на PC и консолях 5 декабря.