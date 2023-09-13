Не прошло и трех лет: в Disney Dreamlight Valley появились Красавица и Чудовище

Спустя год после того, как Белль из «Красавицы и Чудовища» впервые начала появляться в рекламных изображениях Disney Dreamlight Valley, наконец-то вышло долгожданное обновление Enchanted Adventure, которое добавило в игру героев мультфильма, новые квесты и локации.
Одним из самых интересных нововведений обновления является, конечно же, добавление Белль и Чудовища в качестве играбельных персонажей. Игроки смогут отправиться на поиски дружбы с любимыми персонажами Диснея, что укрепит их связь с Долиной. Помимо этих новых персонажей, в обновлении также представлены совершенно новые предметы, улучшающие игровой опыт.
Кроме того, обновление Enchanted Adventure содержит различные исправления ошибок и улучшения для повышения стабильности и производительности. К ним относятся оптимизация памяти, повышение стабильности DreamSnaps и исправления некоторых проблем с квестами, с которыми сталкивались игроки.
В роли Чудовища - белый цисгендерный мужчина, в роли Красавицы - одноногий негр-трансвестит?
Нет в данной игре ничего того нет, классические персонажи какими были изначально.
Если нет негра-трансвестита, о нем обязательно вспомнят в комментах