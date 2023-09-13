Не прошло и трех лет: в Disney Dreamlight Valley появились Красавица и Чудовище

Исследуйте волшебный мир Disney, узнавайте новые истории и обустраивайте всё на свой лад вместе с героями и злодеями Disney и Pixar.

Долина Дримлайт когда-то была спокойным местом, где герои Disney и Pixar жили в гармонии — до тех пор, пока не наступило Забвение. Всё вокруг заросло Ночным терновником, разрушив воспоминания об этом волшебном месте. От безысходности жители долины Дримлайт заперлись в Замке снов. Теперь вам предстоит выяснить, что именно произошло в этом мире, и попытаться вернуть волшебство в Долину Дримлайт.