Представлен кинематографический трейлер The Division Heartland, а также новый игровой процесс

У бесплатного шутера на выживание от Ubisoft, The Division Heartland, пока нет даты выхода. Тем не менее, он получил новый трейлер с кинематографическим вступлением, рассказывающим о Киллиане Тауэре, который отрекся от Дивизии и убил свою команду. Также речь идет о сеттинге Silver Creek, который по-разному пострадал от вируса Green Poison.
На протяжении всего шутера появляются новые персонажи и сюжетные линии. Пока игроки исследуют и собирают ресурсы днем, разбойники и ИИ атакуют ночью. На выбор есть три класса — эксперт по оружию, выживший и медик — с уникальными свойствами. В целом, это должно выглядеть знакомо игрокам лутер-шутеров, даже если игровой цикл отличается.
Уже открыта регистрация на следующую фазу закрытого бета-тестирования, и этим летом появятся новые подробности, вероятно на Ubisoft Forward 12 июня.
С трудом верится что это пишу, но заинтригован. Они типа делают кооп выживач в духе тарков, лутай выживай?
Так этого я ждал с момента выхода первой The Division. Жаль что они к этому пришли только сейчас, такой бы подход к The Division в NY это было бы фантастика. Кажется что от противников губок отказались, оружие типа выносит с двух трёх попаданий, т.е прокачка может просто открывать оружие и устройства новые (чертежи во всяком случае)