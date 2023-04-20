Представлен кинематографический трейлер The Division Heartland, а также новый игровой процесс ©

У бесплатного шутера на выживание от Ubisoft, The Division Heartland, пока нет даты выхода. Тем не менее, он получил новый трейлер с кинематографическим вступлением, рассказывающим о Киллиане Тауэре, который отрекся от Дивизии и убил свою команду. Также речь идет о сеттинге Silver Creek, который по-разному пострадал от вируса Green Poison.

На протяжении всего шутера появляются новые персонажи и сюжетные линии. Пока игроки исследуют и собирают ресурсы днем, разбойники и ИИ атакуют ночью. На выбор есть три класса — эксперт по оружию, выживший и медик — с уникальными свойствами. В целом, это должно выглядеть знакомо игрокам лутер-шутеров, даже если игровой цикл отличается.

Уже открыта регистрация на следующую фазу закрытого бета-тестирования, и этим летом появятся новые подробности, вероятно на Ubisoft Forward 12 июня.