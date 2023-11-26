Релиз не за горами? The Division: Heartland получила возрастной рейтинг на Тайване

The Division: Heartland получила рейтинг на Тайване, что позволяет предположить, что дата выхода игры уже близка.

На странице игры на сайте рейтингов указано, что она получила рейтинг 14 ноября.

Действие шутера, ориентированного на PvEvP, происходит в сельской местности американского Среднего Запада - городке Сильвер Крик, который был разрушен после распространения долларового гриппа.

"Что происходит в Сильвер-Крике? Раскройте тайну, пока новая разновидность яда не распространилась повсюду", - говорится в описании игры.

"Следуйте за развивающимся сюжетом, чтобы узнать, почему этот некогда мирный городок стал центром жестокого конфликта между группой опасных агентов Подразделения и агрессивной группой выживших кочевников. Но фракции ИИ и другие отряды игроков - не единственная опасность...".

Дата выхода игры пока не определена, а на сайте игры сообщается, что в будущем ожидается дальнейшее тестирование игры на ПК, что позволяет предположить, что игра может выйти в раннем доступе.