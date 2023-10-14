Представлен хоррор Don't Scream, для игры в который нужен микрофон. Если вы закричите, игра перезапускается

В связи с возрождением хоррор-игр в этом году была анонсирована еще одна игра в этом жанре, и у нее очень уникальная идея. Игра под названием Don’t Scream создается на Unreal Engine 5 всего двумя разработчиками (Joure и Joe). Отличие в том, что для игры требуется микрофон, и если вы закричите, игра перезапустится.
Обратите внимание на очень атмосферный игровой процесс, а художественный стиль основан на кадрах, найденных на видеокамере 90-х годов (сразу вспоминается «Ведьма из Блэр»).
Задача Don’t Scream проста: исследуйте таинственный лес Пайнвью в течение 18 минут, не крича. Но есть одна загвоздка. Время идёт только по мере вашего движения, и вы не можете предсказать страхи. Вы должны откалибровать свой микрофон в игре так, чтобы каждый всхлип, прыжок или даже незначительный писк воспринимался как крик, что усложняет задачу. Благодаря десяткам динамичных страхов каждое прохождение предлагает уникальный опыт.
Выпуск Don’t Scream запланирован на 2023 год.
Тут это.. Читы подкатили для игры
Зачем тратится? Обычный чит микро выкл.
Так может в игре защита есть от таких уловок?
а если смачно рыгнуть или зычно пёрнуть - перезапустится?
100%. На громкие звуки реакция будет да и все. Вряд ли реализуют какое-то распознание.
Играешь и тут в комнату заходит мама и начинает орать)
Удалится сразу же, а после пк сгорит.
>Нельзя кричать
Кошмар стримера
Скримерный хлам, видимо.
Задумка прикольная. Но после пары перезапусков будут отключать микрофон. А если ещё и плохое распознавание крика будет, то ещё раньше.
Задумка интересная.
Выглядит интересно.
А если отключить микрофон?)
Системки у этой игры это нечто
Причём вчера в рекомендуемых была 4090
чтоб сразу крикнул не купив игру
Задумка интересная, но, к сожалению, походу скримаки будут однотипными. Разраб выпустил тизер-трейлер и там банальные скримеры, ходишь в темноте и бац! На тебя выбегает и орет потусторонняя хрень.
Идея клёвая, но а что делать с посторонними звуками? Вдруг у кого то собака начнёт лаять и игра под финал перезапустится?
скример без звука это чисто не страшно если не дадут вырубить звук то ты зря купилXD