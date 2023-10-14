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Don't Scream 2023 г.
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Представлен хоррор Don't Scream, для игры в который нужен микрофон. Если вы закричите, игра перезапускается

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monk70
Новости

В связи с возрождением хоррор-игр в этом году была анонсирована еще одна игра в этом жанре, и у нее очень уникальная идея. Игра под названием Don’t Scream создается на Unreal Engine 5 всего двумя разработчиками (Joure и Joe). Отличие в том, что для игры требуется микрофон, и если вы закричите, игра перезапустится.

Обратите внимание на очень атмосферный игровой процесс, а художественный стиль основан на кадрах, найденных на видеокамере 90-х годов (сразу вспоминается «Ведьма из Блэр»).

Задача Don’t Scream проста: исследуйте таинственный лес Пайнвью в течение 18 минут, не крича. Но есть одна загвоздка. Время идёт только по мере вашего движения, и вы не можете предсказать страхи. Вы должны откалибровать свой микрофон в игре так, чтобы каждый всхлип, прыжок или даже незначительный писк воспринимался как крик, что усложняет задачу. Благодаря десяткам динамичных страхов каждое прохождение предлагает уникальный опыт.

Выпуск Don’t Scream запланирован на 2023 год.

40
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
CallXO3

Тут это.. Читы подкатили для игры

25
Halva86

Зачем тратится? Обычный чит микро выкл.

2
CallXO3 Halva86

Так может в игре защита есть от таких уловок?

1
Oscilograf

а если смачно рыгнуть или зычно пёрнуть - перезапустится?

23
AlexFullBeast

100%. На громкие звуки реакция будет да и все. Вряд ли реализуют какое-то распознание.

12
FlowingNekton

Играешь и тут в комнату заходит мама и начинает орать)

1
Big and Fat

Удалится сразу же, а после пк сгорит.

0
Бенедикт Вольфрамович

>Нельзя кричать

Кошмар стримера

15
Вонави Иванов

Скримерный хлам, видимо.

9
Олег Дудин

Задумка прикольная. Но после пары перезапусков будут отключать микрофон. А если ещё и плохое распознавание крика будет, то ещё раньше.

1
SubaruBrzDream

Задумка интересная.

1
NarkoSky

Выглядит интересно.

0
Nell_0071

А если отключить микрофон?)

0
DenisVTR

Системки у этой игры это нечто

Причём вчера в рекомендуемых была 4090

0
ValSpain

чтоб сразу крикнул не купив игру

0
aktivnyy gomes

Задумка интересная, но, к сожалению, походу скримаки будут однотипными. Разраб выпустил тизер-трейлер и там банальные скримеры, ходишь в темноте и бац! На тебя выбегает и орет потусторонняя хрень.

0
tinsoman

Идея клёвая, но а что делать с посторонними звуками? Вдруг у кого то собака начнёт лаять и игра под финал перезапустится?

0
DanilFreeze225

скример без звука это чисто не страшно если не дадут вырубить звук то ты зря купилXD

-1