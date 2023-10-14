Представлен хоррор Don't Scream, для игры в который нужен микрофон. Если вы закричите, игра перезапускается ©

В связи с возрождением хоррор-игр в этом году была анонсирована еще одна игра в этом жанре, и у нее очень уникальная идея. Игра под названием Don’t Scream создается на Unreal Engine 5 всего двумя разработчиками (Joure и Joe). Отличие в том, что для игры требуется микрофон, и если вы закричите, игра перезапустится.

Обратите внимание на очень атмосферный игровой процесс, а художественный стиль основан на кадрах, найденных на видеокамере 90-х годов (сразу вспоминается «Ведьма из Блэр»).

Задача Don’t Scream проста: исследуйте таинственный лес Пайнвью в течение 18 минут, не крича. Но есть одна загвоздка. Время идёт только по мере вашего движения, и вы не можете предсказать страхи. Вы должны откалибровать свой микрофон в игре так, чтобы каждый всхлип, прыжок или даже незначительный писк воспринимался как крик, что усложняет задачу. Благодаря десяткам динамичных страхов каждое прохождение предлагает уникальный опыт.

Выпуск Don’t Scream запланирован на 2023 год.