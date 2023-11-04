Джон Ромеро и Джон Кармак проведут совместный эфир, посвященный 30-летию игры Doom

10 декабря исполнится 30 лет со дня выхода новаторского шутера от первого лица Doom, и в честь этого знаменательного дня два создателя игры, Джон Кармак и Джон Ромеро, в режиме прямой трансляции обсудят одну из самых влиятельных видеоигр всех времен под руководством историка видеоигр Дэвида Крэддока.
И Ромеро, и Кармак продолжают оказывать влияние на индустрию и после завершения карьеры в id Software: Кармак - в мире VR и аэрокосмической отрасли, а Ромеро продолжает работать в рамках жанра FPS, в частности, недавно создав Sigil 2, "неофициальный шестой эпизод" первой части Doom, выход которого намечен на 10 декабря. Однако именно их совместная история по-прежнему вызывает восхищение, и эта онлайн-трансляция должна стать интересной возможностью вспомнить прошлое - и, как фанат тех дней, я должен признать, что очень здорово видеть, что да, они по-прежнему дружат.
Трансляция "В ад и обратно: Ромеро и Кармак" состоится 10 декабря на twitch. Впрочем, ожидать сюрприза в виде анонса о воссоединении команды не стоит: Никогда не говори никогда и все такое, но Кармак в своих наилучших пожеланиях Ромеро также четко сказал, что этого не произойдет.
Ну, по крайней мере, это будет знаковое воссоединение, пусть кратковременное.
гении индустрии
гений первых комментариев на пг
Если только Джон Кармак гений, а Джон Ромеро шарлатан игровой индустрии.
вот сейчас подобных шарлатанов не хватает индустрии , того глядишь и будущее появилось бы
Это да. Первый программер от бога, создатель движков и программ, второй - моддер карт и балабол, который постоянно пытается подняться за счет своего участия в разработке дума.
Это как бывшие работники {любой знаковой студии} создали свою студию и решили разработать хит. Под бывшими работниками могут подразумеваться хоть уборщики.
Оба выглядят не больше 30
Где?
на фото 30 летней давности
Няшки
Хорошее фото! Молодые такие! Не продажные!!!!! :))))
Кармак предатель игровой индустрии, побежал на залупный VR, вот и сидел бы на нем после эпичного взлёта, ещё и нароботки у зенимакс украл, пришлось через суд заставлять выплачивать.. ромеро вообще прокастинатор, после дума девяностых годов ничего не сделал кроме пары модов, присосался как плесень к думу и паразитирует на нем.
И что?
ДА
а что не так с VR? Почему он залупный?
Потому что мамка не разрешает покупать