Джон Ромеро и Джон Кармак проведут совместный эфир, посвященный 30-летию игры Doom

10 декабря исполнится 30 лет со дня выхода новаторского шутера от первого лица Doom, и в честь этого знаменательного дня два создателя игры, Джон Кармак и Джон Ромеро, в режиме прямой трансляции обсудят одну из самых влиятельных видеоигр всех времен под руководством историка видеоигр Дэвида Крэддока.

И Ромеро, и Кармак продолжают оказывать влияние на индустрию и после завершения карьеры в id Software: Кармак - в мире VR и аэрокосмической отрасли, а Ромеро продолжает работать в рамках жанра FPS, в частности, недавно создав Sigil 2, "неофициальный шестой эпизод" первой части Doom, выход которого намечен на 10 декабря. Однако именно их совместная история по-прежнему вызывает восхищение, и эта онлайн-трансляция должна стать интересной возможностью вспомнить прошлое - и, как фанат тех дней, я должен признать, что очень здорово видеть, что да, они по-прежнему дружат.

Трансляция "В ад и обратно: Ромеро и Кармак" состоится 10 декабря на twitch. Впрочем, ожидать сюрприза в виде анонса о воссоединении команды не стоит: Никогда не говори никогда и все такое, но Кармак в своих наилучших пожеланиях Ромеро также четко сказал, что этого не произойдет.