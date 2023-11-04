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об игре
Doom 10.12.1993
9.1 863 оценки

Джон Ромеро и Джон Кармак проведут совместный эфир, посвященный 30-летию игры Doom

Gruz_
Новости

10 декабря исполнится 30 лет со дня выхода новаторского шутера от первого лица Doom, и в честь этого знаменательного дня два создателя игры, Джон Кармак и Джон Ромеро, в режиме прямой трансляции обсудят одну из самых влиятельных видеоигр всех времен под руководством историка видеоигр Дэвида Крэддока.

И Ромеро, и Кармак продолжают оказывать влияние на индустрию и после завершения карьеры в id Software: Кармак - в мире VR и аэрокосмической отрасли, а Ромеро продолжает работать в рамках жанра FPS, в частности, недавно создав Sigil 2, "неофициальный шестой эпизод" первой части Doom, выход которого намечен на 10 декабря. Однако именно их совместная история по-прежнему вызывает восхищение, и эта онлайн-трансляция должна стать интересной возможностью вспомнить прошлое - и, как фанат тех дней, я должен признать, что очень здорово видеть, что да, они по-прежнему дружат.

Трансляция "В ад и обратно: Ромеро и Кармак" состоится 10 декабря на twitch. Впрочем, ожидать сюрприза в виде анонса о воссоединении команды не стоит: Никогда не говори никогда и все такое, но Кармак в своих наилучших пожеланиях Ромеро также четко сказал, что этого не произойдет.

60
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Олег Дудин

Ну, по крайней мере, это будет знаковое воссоединение, пусть кратковременное.

21
Wolfenstein

гении индустрии

10
KANSERVATOR

гений первых комментариев на пг

4
Djexat666

Если только Джон Кармак гений, а Джон Ромеро шарлатан игровой индустрии.

8
Wolfenstein Djexat666

вот сейчас подобных шарлатанов не хватает индустрии , того глядишь и будущее появилось бы

7
Executor666 Djexat666

Это да. Первый программер от бога, создатель движков и программ, второй - моддер карт и балабол, который постоянно пытается подняться за счет своего участия в разработке дума.
Это как бывшие работники {любой знаковой студии} создали свою студию и решили разработать хит. Под бывшими работниками могут подразумеваться хоть уборщики.

2
kula77713

Оба выглядят не больше 30

1
DAMbeR Vaserman

Где?

2
Jerrido112 DAMbeR Vaserman

на фото 30 летней давности

7
ArdentGomez

Няшки

0
igor lvov

Хорошее фото! Молодые такие! Не продажные!!!!! :))))

-1
Jerrido112

Кармак предатель игровой индустрии, побежал на залупный VR, вот и сидел бы на нем после эпичного взлёта, ещё и нароботки у зенимакс украл, пришлось через суд заставлять выплачивать.. ромеро вообще прокастинатор, после дума девяностых годов ничего не сделал кроме пары модов, присосался как плесень к думу и паразитирует на нем.

-5
csander2025

И что?

-2
igor lvov

ДА

0
Protocol10

а что не так с VR? Почему он залупный?

0
ConservativeYale Protocol10

Потому что мамка не разрешает покупать

0