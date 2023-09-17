Энтузиасты сделали из Arduino Nano ESP32 приставку для запуска оригинальной версии DOOM

Энтузиасты сделали на базе микроконтроллера Arduino Nano ESP32 (частота ЦП до 240 МГц, 512 КБ SRAM, 384 КБ ROM и 16 КБ RTC SRAM) портативную игровую приставку с 2,8" экраном (TFT-дисплей Adafruit), кнопками (двойная кнопка Seeed Grove) и стиком (M5Stack), на которой запускается оригинальная версия DOOM 1993 года выпуска.

Основная цель этого проекта — продемонстрировать возможность запуска DOOM на микроконтроллере с ограниченными ресурсами и возможностями, а также показать хороший уровень производительности в игре.

В проекте использовался открытый фреймворк разработки IoT ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework).

Оригинальная игра DOOM требовала как минимум 4 МБ ОЗУ и 20 МБ дискового пространства, что намного больше, чем типичные характеристики микроконтроллера. Для портирования игры необходимы некоторые методы сжатия и оптимизации, чтобы поместить игровые данные и код во флэш-память и ОЗУ микроконтроллера, а также необходимы некоторые модификации и адаптации, чтобы игровой движок работал на другой платформе и архитектуре, например на ESP32.

Исследователи пояснили, что для запуска DOOM на ESP32 они решили использовать Retro-Go, прошивку с открытым исходным кодом, которая позволяет играть в ретро-игры на MCU на базе ESP32. Хотя эта прошивка не поддерживает напрямую Arduino Nano ESP32, её гибкость и настраиваемость позволили портировать проект на другие микроконтроллеры на базе ESP32.

В итоге получилось, что на этом необычном гаджете можно комфортно играть в DOOM со средним FPS 34 кадра в секунду и разрешением 320x240 пикселей.

«У нас получилось компактное, лёгкое и удобное в использовании устройство. Оно также имеет ретро-ностальгическую привлекательность, поскольку воссоздаёт оригинальный DOOM на современном оборудовании», — пояснили разработчики проекта.