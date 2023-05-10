DOOMBLADE 2-й квартал 2023 г.
7.6 10 оценок

Мрачная метроидвания DOOMBLADE выйдет в конце мая

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4efy
Новости

Muro Studios наконец-то назвала точную дату выхода и официальную цену для новой экшен-метроидвании DOOMBLADE. Поиграть в нее можно будет уже 31 мая на платформе ПК в Steam, причем прямо сейчас для ознакомления доступна демоверсия. Цена же DOOMBLADE будет составлять около 18 долларов.

В DOOMBLADE игрокам предстоит взять на себя роль Мракса, который глубоко под землей (где-то ближе к аду) находит запечатанный и легендарный "Бесовской Меч". Вся сила данного оружия была разбросана по дьявольским храмам, в которые вы отправитесь, чтобы забрать украденное. Также будет доступно множество различных и красочных навыков, которыми нужно уничтожать толпы разнообразной нечисти. Авторы обещают множество локаций - от заброшенных залов Мрачнодворья, через Новое Лихолесье, населенное недоверчивыми племенами, Литые шахты, полные гриболюдей-гедонистов, и до Техноада, известного как Энергосектор.

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Анонсирована экшен-метроидвания DOOMBLADE
Комментарии: 2
Ваш комментарий
_РусскийПоцык_

многовато мне кажется за это 18 долларов...

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4efy

Думаю, для СНГ регионов будут другие цены

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