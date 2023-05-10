Мрачная метроидвания DOOMBLADE выйдет в конце мая ©

Muro Studios наконец-то назвала точную дату выхода и официальную цену для новой экшен-метроидвании DOOMBLADE. Поиграть в нее можно будет уже 31 мая на платформе ПК в Steam, причем прямо сейчас для ознакомления доступна демоверсия. Цена же DOOMBLADE будет составлять около 18 долларов.

В DOOMBLADE игрокам предстоит взять на себя роль Мракса, который глубоко под землей (где-то ближе к аду) находит запечатанный и легендарный "Бесовской Меч". Вся сила данного оружия была разбросана по дьявольским храмам, в которые вы отправитесь, чтобы забрать украденное. Также будет доступно множество различных и красочных навыков, которыми нужно уничтожать толпы разнообразной нечисти. Авторы обещают множество локаций - от заброшенных залов Мрачнодворья, через Новое Лихолесье, населенное недоверчивыми племенами, Литые шахты, полные гриболюдей-гедонистов, и до Техноада, известного как Энергосектор.