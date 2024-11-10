Team Falcons стали чемпионами DreamLeague Season 24 по Dota 2

Team Falcons одержала уверенную победу над BetBoom Team в финальном противостоянии чемпионата DreamLeague Season 24 по Dota 2, завершив серию со счетом 3:1. Триумф принес игрокам солидный выигрыш в размере $300 тысяч, а также 3,3 тысячи очков EPT, что серьезно укрепило их позиции на мировой арене. Второе место и приз в $175 тысяч с 2,8 тысячами очков EPT достались BetBoom Team, а третью строчку заняла Team Spirit. Команда Ярослава Miposhka Найденова заработала $120 тысяч и добавила 2 тысячи очков EPT к своим достижениям.

Остальной же призовой фонд распределился среди участников следующим образом: четвертое место и $85 тыс. достались PARIVISION, тогда как Tundra Esports на пятом месте заработала $52,5 тыс. Team Liquid получила $47,5 тыс. за шестое место, Xtreme Gaming — $42,5 тыс. за седьмое, а Team Waska — $37,5 тыс. за восьмое. Команды Gaimin Gladiators и Talon Esports, разделившие 9-10 места, получили по $25 тыс., и оставшиеся участники также получили свои призы согласно занятым местам.