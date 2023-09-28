В Dota 2 вышел компендиум The International 2023

В ночь на 28 сентября представители компании Valve выпустили обновление, в котором в клиент Dota 2 был добавлен компендиум к The International 2023. Долгожданное нововведение включает в себя обновлённую фэнтези-лигу, испытания Оракула, бинго, витрину профиля и многое другое.

Valve:

Вы ни на секунду не можете оторваться от напряжённых игр на The International? Или, наоборот, даже не подозреваете, что люди зарабатывают Дотой себе на жизнь, и просто хотите играть в тишине и покое? В любом случае читайте дальше: в этом обновлении найдётся что-нибудь для вас.



Поклонники киберспорта смогут создать свою собственную команду в обновлённой фэнтези-лиге. Любителей аналитики порадует испытание Оракула с прогнозами на турнирную сетку. А для больших поклонников игр, в которые играет ваша двоюродная бабушка, у нас даже есть бинго!



Но, возможно, ничего из этого вас не прельщает. Возможно, вас прельщают исключительно ваши заслуги. Тогда позвольте представить витрину профиля — интерактивный памятник себе любимому, где можно выставить напоказ любые предметы и достижения из игрового досье.

Витрина профиля (для всех игроков)

Профили и мини-профили полностью преобразились для всех игроков (если точнее, для тех 98%, чья вежливость превышает 6000). Теперь вы можете демонстрировать свои предметы и достижения — буквально всё накопленное за время игры — в новой витрине профиля.

Хотите воздвигнуть алтарь любимой профессиональной команде из 2016 года? Без проблем. Похвастаться любимыми наборами? Тем более без проблем. Выставить напоказ полную коллекцию сапогов Кункки? К сожалению, с этим проблем тоже не возникнет.

Обновлённый профиль

Вы — Микеланджело, а профиль — ваш холст. Вас ограничивает только воображение (и общечеловеческие правила приличия).

Обновлённый мини-профиль

Мини-профили — это как профили, но с одним важным отличием: они (только никому не говорите) меньше. Другие игроки видят ваш мини-профиль каждый раз, когда наводят курсор на ваше имя.

Чем похвастаетесь?

Украшайте свои витрины всевозможными предметами и наградами, полученными за годы игры.

Стоимость компендиума

Компендиум — это ваш интерактивный цифровой компаньон на время всех этапов The International 2023.

Играйте как профессионал в испытании «Дорога на TI». Выбирайте своих любимых игроков в обновлённой и улучшенной фэнтези-лиге. Проверьте свои предсказательные навыки в прогнозах на турнир. Сорвите джекпот в совершенно новом формате бинго.

В компендиуме вы найдёте все связанные с турниром активности, испытания и награды. А ещё 25% от продаж идут в призовой фонд The International 2023.

Испытание «Дорога к The International» (для владельцев компендиума)

Вы наблюдали за профессионалами, болели за них... Теперь пора играть как они. Представьте, что вы оказались в геймерском кресле своего любимого киберспортсмена, и воссоздайте его достижения за прошедший год. Побеждайте за героев из конкретной игры или за тех, на ком конкретный профессионал играл чаще всего в течение месяца. Очки компендиума даются не только за отдельные задания, но и за выполнение всех испытаний, связанных с определённым месяцем.

Эволюция «Фэнтези-лиги» (для владельцев компендиума)

Составьте команду из своих любимых профессионалов. Подбирайте для них наиболее ценные параметры. Соревнуйтесь с командами со всего мира и получайте очки компендиума. Это всё та же фэнтези-лига, только переосмысленная.

Бинго (для владельцев компендиума)

Покрываетесь мурашками, когда кто-то в профессиональной игре покупает рапиру? Волнуетесь, когда игра затягивается на 80 минут и всё становится каким-то странным? Находите забавным, что у одной команды шестнадцать ног, а у другой — всего четыре?

Что ж, мы добавили бинго, которое наконец позволит вам заработать на этих и других поистине безумных событиях.

Испытание Оракула (для владельцев компендиума)

Чтобы видеть будущее, Оракул использует свою астральную пуповину. Увы, мы живём в реальном мире с обыкновенными, ни капли не магическими пупками, так что придётся довольствоваться размышлениями, познаниями в киберспорте и, конечно, догадками.

Представьте себя в шкуре Оракула (пупок не трожьте!) и предскажите, какие команды добьются успеха на турнире, а какие — даже не пройдут в следующий этап. Верные прогнозы (или, если хотите, оракульские откровения) принесут вам очки компендиума.

Награды компендиума

Если вы любите соревновательную Доту и награды за любовь к соревновательной Доте, тогда компендиум этого года вас точно порадует. Все награды завязаны исключительно на The International и профессиональной сцене.

Клубы поддержки

Комплекты из клубов поддержки — словно радости юных лет... Надо было ими довольствоваться, пока была возможность. Только теперь они никуда не денутся! С этого момента все награды клубов поддержки останутся с вами навсегда! Если только вас не собьёт автобус.

Ещё одна приятная новость: 50% от продаж идут непосредственно команде. Ну, эта новость приятна командам. Наверное, предыдущий абзац порадовал вас сильнее.

Наклейки студии

Нелегко освещать киберспортивные мероприятия в прямом эфире. Конечно, это не так тяжело, как работать на заводе, но вот вязать и продавать одежду на «Авито» куда легче. Впрочем, не всегда. Видели мы пару цветных кардиганов с такими узорами, что голова кругом...

Так вот, теперь вы можете напрямую заявить своему любимому работнику студии: «Эй, я ценю твой труд. Не так сильно, как труд заводчан, но всё же посильнее, чем труд половины продавцов с «Авито». Кстати про половину — работник получает 50% от продаж его комплекта.

The International 2023 пройдёт с 12-го по 29 октября в Сиэтле, США. Двадцать команд сразятся за крупный призовой фонд и титул чемпиона.