Valve представила коллекцию мерча к The International 14 по Dota 2

Главный чемпионат года начнется уже 4 сентября

Valve представила коллекцию одежды, аксессуаров и других вещей, посвященных The International 2025 по Dota 2. Фанаты уже могут заказать мерч, а его первые поставки начнутся в ноябре.

В ассортимент коллекции The International 2025 вошли худи, олимпийка, настольные ковры, футболки с несколькими принтами, а также кружка. Цены варьируются от 15 евро до 95 евро (от 1,3 тыс. до 8,8 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без учета налогов).

The International 2025 — главный турнир года по Dota 2 — пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. На турнире выступят 16 коллективов, которые разыграют призовой фонд более $1,6 млн.