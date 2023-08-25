BioWare лишилась еще одного сценариста-ветерана студии ©

Совсем недавно стало известно о проходящей в BioWare реструктуризации, в ходе которой 50 сотрудников подвергнутся увольнению. Мы знаем, что под волну сокращений попала Мэри Кирби, старший сценарист BioWare, которая трудилась над серией Dragon Age со времен Origins.

Теперь же появилась информация, что Люк Кристьянсон тоже был уволен. Кристьянсон проработал в студии 26 лет, был геймдизайнером Baldur's Gate и Neverwinter Nights, работал над сюжетом и персонажами. Он трудился над всей трилогией Mass Effect, спин-оффом Anromeda, а так же Jade Empire и Dragon Age.

Одна из сценаристок Dragon Age Кэрин Уикс-Уэст выразила свои сожаления

Люк Кристьянсон и Мэри Кирби научили меня очень, очень многому о всех аспектах писательства и творчества для видеоигр. Вы оба такие талантливые авторы и такие хорошие люди. Пусть ваше будущее принесет вам только хорошие вещи.

Так же еще несколько теперь уже бывших сотрудников обновили свои профили на Linkedin. Студия лишилась Стефан Липсиуса, аниматора мира, Андре Гарсии, директора геймплея, Кори Уайта, дизайнера геймплея, проработавшего в студии более 10 лет.

Так образом, всего за пару дней BioWare лишилась не только двух своих главных сценаристов, ветеранов студии, но и множества других талантливых и опытных сотрудников.