BioWare лишилась еще одного сценариста-ветерана студии

Совсем недавно стало известно о проходящей в BioWare реструктуризации, в ходе которой 50 сотрудников подвергнутся увольнению. Мы знаем, что под волну сокращений попала Мэри Кирби, старший сценарист BioWare, которая трудилась над серией Dragon Age со времен Origins.
Теперь же появилась информация, что Люк Кристьянсон тоже был уволен. Кристьянсон проработал в студии 26 лет, был геймдизайнером Baldur's Gate и Neverwinter Nights, работал над сюжетом и персонажами. Он трудился над всей трилогией Mass Effect, спин-оффом Anromeda, а так же Jade Empire и Dragon Age.
Одна из сценаристок Dragon Age Кэрин Уикс-Уэст выразила свои сожаления
Люк Кристьянсон и Мэри Кирби научили меня очень, очень многому о всех аспектах писательства и творчества для видеоигр. Вы оба такие талантливые авторы и такие хорошие люди. Пусть ваше будущее принесет вам только хорошие вещи.
Так же еще несколько теперь уже бывших сотрудников обновили свои профили на Linkedin. Студия лишилась Стефан Липсиуса, аниматора мира, Андре Гарсии, директора геймплея, Кори Уайта, дизайнера геймплея, проработавшего в студии более 10 лет.
Так образом, всего за пару дней BioWare лишилась не только двух своих главных сценаристов, ветеранов студии, но и множества других талантливых и опытных сотрудников.
26 лет.. Есть такие, кто еще всерьез верит, что это борьба с толерастией, а не зачистка от неугодной старой команды?
М-м-м... Да. Этот тип был главным сценаристом Jade Empire, где любитель помесить глину появился даже раньше, чем в ДАО.
Биовар давно мертва. Каких-то камбэков с рпг уровня витчер 3 и BG3 не светит. Максимум лайтовые задрочки-лутание локаций вроде инквизиции и андромеды, поэтому и разгоняют опытных. Зачем делать сложно, если современная аудитория хавает всё подряд миллионными копиями, главное красивая графика и проплатить рекламу стримерам.
Да просто все ждут, когда уже хоть какие-то остатки биоварей закроют гештальт по DA и ME, и перестанут выкидывать интриги, поджигая пуканы фанатам.
Все ждут заветного "Вот вам МЕ, она закроет все сюжетные дыры, которые мы нахеровертили тремя частями, Андромедой и невнятным тизером, и она будет последней", то же ждут и от драгонаги, уже забив болт на то, сколько там толерастии будет, все просто жду чёртов финал, надеясь увидеть его до того, как впадут в маразм.
Вот так работаешь на студию 26 лет, а потом тебя просто увольняют, причем толпой вместе с другими "счастливчиками". Да, он мог быть уже не таким эффективным и возможно даже ленивым, мы это не знаем, но столько лет чтобы просто быть уволенным...
всё потому что он белый
Увольнения, увольнения, одни сплошные увольнения. Там уже походу никого из основных разрабов не осталось. Было бы заебись, если бы все старички которых биовары за эти годы уволили, собрались в одну инди студию и создали что-то наподобие ориджинс. Собрали бы денег больше чем новая игра от биоваров.
Старички собираются в кучки и открывают кучи инди студий. Но еще никто ничего действительно годного до сих пор не сделал.
Люк Кристьянсон — ещё один ветеран BioWare. Он был геймдизайнером серии Baldur's Gate и всех дополнений для неё, а также Neverwinter Night. Он также работал над персонажами и сюжетом первой части.
Начиная с Jade Empire, Люк переквалифицировался — на этом проекте он занял позицию ведущего сценариста. В качестве автора диалогов и текстов он трудился над всеми последующими играми BioWare, включая трилогии Mass Effect и Dragon Age, а также Andromeda. После Jade Empire Кристьянсон ни разу не занимал ведущей позиции.
Перу Кристьянсона принадлежат такие персонажи, как Авелин Валлен и Карвер Хоук (Dragon Age II), Сэра (Dragon Age: Inqusisition), Кейдан Аленко (соавторство) и Джокер (Mass Effect), Джейкоб Тейлор (Mass Effect 2) и Лиам Коста (Mass Effect: Andromeda).
Ну-у-у... Такое себе. Геймдизайн разрабатывается не одним человеком и по этому пункту судить сложно, сценарий в JE неплохой, но без особого восторга, а персонажи данного творца... Ну, кому-то они понравились. Кому-то и засилье повестки норм.
Ах да - еще этот тип первым в истории Биоваров сделал спутника-глиномеса.
Или на их место уже подобраны молодые специалисты со свежими перспективными идеями, или наоборот, ДА и МЕ планируются полностью закрыть.
Сначала пойдут разговоры о дальних перспективах выхода игр, затем переливание из пустого в порожнее, затем объявление о прекращении работы над проектами.
Но что будет создаваться вместо них ?
Вот бы такие же увольнения произошли и у зоофиЛарианов! Там, в срочном порядке, нужно увольнять как минимум половину разрабов, а то и больше. Всех тех гомесов, зоофилов, трансов, черных обезьян и фемок, что добавляли всю эту радугу в Балду Гея 3.