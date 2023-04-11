Dragon Age: Dreadwolf 2024 г.
7.6 257 оценок

Похоже, что EA начинает готовиться к рекламной кампании Dragon Age Dreadwolf

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butcher69
Новости

Electronic Arts обратилась к сайту фанатских энциклопедий Fandom, где присутствует крупный раздел по вселенной Dragon Age. По словам администраторов ресурса, ЕА предложила оформить вики Dragon Age в стиле предстоящей Dreadwolf и разместить трейлер игры на главной странице сервиса. Это позволяет предположить, что ЕА вовсю готовится к старту рекламной кампании и на то, что мы скоро можем увидеть полноценный трейлер.

Быть может его покажут на следующей EA Play, которая состоится в ближайшие месяцы, но скорее всего его покажут на одной из многочисленных игровых шоу в июне.

Официальная дата релиза Dragon Age: Dreadwolf пока что неизвестна.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ
По словам администраторов ресурса, ЕА предложила оформить вики Dragon Age в стиле предстоящей Dreadwolf и разместить трейлер игры на главной странице сервиса.

Это плохо или хорошо?

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Xefren

це перемога, о лоре заботятся хотя бы

0
LoKKi_SKY Xefren

Лор это хорошо, конечно. Но лучше бы они заботились о качестве игры. А то тенденции нынче такие.... И погода такая)))

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Xefren LoKKi_SKY

Я не верю, что игра будет хорошая. Это же биовар. Скорее будет чудо, если они сделают что то играбельное .

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Limgrave

Если не будет миллион негров и хотя бы 1/3 трансов, игру покупать не стану, а ещё если там карта меньше ведьмака

0