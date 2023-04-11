Похоже, что EA начинает готовиться к рекламной кампании Dragon Age Dreadwolf

Electronic Arts обратилась к сайту фанатских энциклопедий Fandom, где присутствует крупный раздел по вселенной Dragon Age. По словам администраторов ресурса, ЕА предложила оформить вики Dragon Age в стиле предстоящей Dreadwolf и разместить трейлер игры на главной странице сервиса. Это позволяет предположить, что ЕА вовсю готовится к старту рекламной кампании и на то, что мы скоро можем увидеть полноценный трейлер.
Быть может его покажут на следующей EA Play, которая состоится в ближайшие месяцы, но скорее всего его покажут на одной из многочисленных игровых шоу в июне.
Официальная дата релиза Dragon Age: Dreadwolf пока что неизвестна.
Это плохо или хорошо?
це перемога, о лоре заботятся хотя бы
Лор это хорошо, конечно. Но лучше бы они заботились о качестве игры. А то тенденции нынче такие.... И погода такая)))
Я не верю, что игра будет хорошая. Это же биовар. Скорее будет чудо, если они сделают что то играбельное .
Если не будет миллион негров и хотя бы 1/3 трансов, игру покупать не стану, а ещё если там карта меньше ведьмака