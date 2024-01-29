Dragon Quest Builders выйдет на ПК 13 февраля со всем ранее выпущенным контентом

Square Enix выпустит оригинальную Dragon Quest Builders для ПК в Steam 13 февраля, сообщила компания. Пользователи, у которых уже есть Dragon Quest Builders 2 в Steam, смогут приобрести Dragon Quest Builders по сниженной цене.

Dragon Quest Builders, первая игра в серии Builders, добавит в Steam удобные функции крафта. Собирайте, создавайте и стройте, чтобы победить злого Повелителя Драконов и вернуть Алефгарду былую славу. В мире, состоящем из блоков, все, что вы видите, может быть материалом, использованным для создания. Выращивайте ингредиенты, создавайте различные предметы и постройте свою базу, чтобы объединить людей, бродящих по руинам. От зданий до целых городов — у вас есть свобода сделать свою деревню своей собственной.

Мир Алефгарда погрузился во тьму, его свет украл злой Повелитель Драконов, и эта история начинается с появления юного героя, обладающего таинственной способностью строить вещи... Итак, подготовлена почва для эпической истории, в которой темный мир Алефгарда возвращается к жизни благодаря силе созидания.

Версия Dragon Quest Builders для Steam включает в себя весь загружаемый контент из предыдущих версий, включая бесплатный режим сборки, «Terra Incognita: Magic Carpet», «Набор моделей боссов-монстров», «Астрономический набор» и «Пиксельное кольцо».