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Dragon Quest Builders 28.01.2016
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
7.1 14 оценок

Dragon Quest Builders выйдет на ПК 13 февраля со всем ранее выпущенным контентом

monk70
Новости

Square Enix выпустит оригинальную Dragon Quest Builders для ПК в Steam 13 февраля, сообщила компания. Пользователи, у которых уже есть Dragon Quest Builders 2 в Steam, смогут приобрести Dragon Quest Builders по сниженной цене.

Dragon Quest Builders, первая игра в серии Builders, добавит в Steam удобные функции крафта. Собирайте, создавайте и стройте, чтобы победить злого Повелителя Драконов и вернуть Алефгарду былую славу. В мире, состоящем из блоков, все, что вы видите, может быть материалом, использованным для создания. Выращивайте ингредиенты, создавайте различные предметы и постройте свою базу, чтобы объединить людей, бродящих по руинам. От зданий до целых городов — у вас есть свобода сделать свою деревню своей собственной.

Мир Алефгарда погрузился во тьму, его свет украл злой Повелитель Драконов, и эта история начинается с появления юного героя, обладающего таинственной способностью строить вещи... Итак, подготовлена почва для эпической истории, в которой темный мир Алефгарда возвращается к жизни благодаря силе созидания.

Версия Dragon Quest Builders для Steam включает в себя весь загружаемый контент из предыдущих версий, включая бесплатный режим сборки, «Terra Incognita: Magic Carpet», «Набор моделей боссов-монстров», «Астрономический набор» и «Пиксельное кольцо».

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