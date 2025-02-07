Новый трейлер Dragonkin: The Banished раскрывает детали игрового мира

Издательство Nacon и студия Eko Software представили трейлер ролевого слэшера Dragonkin: The Banished. Видео знакомит игроков с миром, где им предстоит сражаться с драконами и раскрывать их историю.

Разработчики представили уникальную систему прокачки — «древнюю решётку», которая заменит классические деревья навыков. Игроки смогут собирать фрагменты в качестве трофеев и наград, а затем использовать их для улучшения умений. У каждого игрока решётка будет уникальной.

Dragonkin: The Banished выйдет в раннем доступе Steam 6 марта. В игре будет доступен пролог, первый акт, три класса персонажей и возможность развивать собственный город.