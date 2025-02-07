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Dragonkin: The Banished 06.03.2025
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
8.1 14 оценок

Новый трейлер Dragonkin: The Banished раскрывает детали игрового мира

butcher69
Новости

Издательство Nacon и студия Eko Software представили трейлер ролевого слэшера Dragonkin: The Banished. Видео знакомит игроков с миром, где им предстоит сражаться с драконами и раскрывать их историю.

Разработчики представили уникальную систему прокачки — «древнюю решётку», которая заменит классические деревья навыков. Игроки смогут собирать фрагменты в качестве трофеев и наград, а затем использовать их для улучшения умений. У каждого игрока решётка будет уникальной.

Dragonkin: The Banished выйдет в раннем доступе Steam 6 марта. В игре будет доступен пролог, первый акт, три класса персонажей и возможность развивать собственный город.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Max Rolens

Почему-то я подумал, что это очередной пост о всратом Dragon Age (пока не прочитал оглавление ) ))

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Hevin

Выглядит дешево и слабо. Судя по трейлеру пачка натыренных ассетов, эффекты выглядят даже хуже чем в д3. Такое ощущение что кусок с береговой локацией нагло сворован из презентации второго титан квеста.

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