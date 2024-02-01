Capcom поделилась подробностями класса Легендарный герой в Dragon's Dogma 2

На страницах блога PlayStation Capcom опубликовала новые изображения Dragon's Dogma 2 и множество новых подробностей о Легендарном герое, новом призвании, представленном вчера вечером на State of Play.
Как можно было догадаться по показанному видео, Легендарный Герой — это эклектичный класс, способный получить доступ к навыкам всех остальных, просто меняя на лету экипированное оружие. Как и в случае с Иллюзионистом, этот класс ограничен Воскресшим или персонажем игрока, и поэтому его невозможно назначить пешке.
Кен Мендоса, промоутер Capcom, объяснил, что Легендарный герой может использовать любое оружие, от большого меча до посоха волшебника, получить доступ к основным навыкам любой профессии и, следовательно, использовать свои сильные стороны в зависимости от ситуации. Например, во вчерашнем видео мы видели, как волшебник ошеломил монстра замораживающей магией, а затем использовал лед в качестве основы для прыжковой атаки своим двуручным мечом.
Однако Легендарный Герой не является идеальным и всемогущим классом. Чтобы иметь возможность переключаться с одного класса на другой, игроку необходимо носить с собой много оружия (а в Dragon's Dogma 2 переносимый вес ограничен), и он по-настоящему действенен только в руках самых опытных игроков, которые изнутри знают сильные и слабые стороны каждой профессии, в противном случае он окажется универсальным классом с меньшим потенциалом, чем все остальные.
Говоря о классах, Capcom также рассказала об особых NPC, населяющих мир Dragon's Dogma 2 и освоивших определенные профессии. Подружившись с мастерами этих классов, вы сможете получить специальные тома, которые позволят вам разблокировать новые профессии или «мастерские навыки».
Наконец, создатели рассказали о Драконьей чуме, болезни, которой могут заразиться пешки. Они получают лучшие характеристики и более активное поведение в бою, но, видимо, за эти бонусы придется заплатить «разрушительными бедствиями». Стоит ли оно того или лучше найти лекарство? Игрокам предстоит непростое решение.
Напоминаем, что Dragon's Dogma 2 будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с 22 марта 2023 года.
На скриншотах цвета какие-то очень тусклые и какой-то коричневый фильтр наложен что-ли . . .
Во многих играх почему-то так, приходится решейд юзать
мне кажется разраб реально думает, что кому-то будет не пох на пешек из игры. Или если они заразятся, я наверное буду плакать, как ребенок, и бежать искать способы спасения... Как бы в пред . игре, пешек можно было менять сколько угодно раз, подбирая под себя. Всего одна пешка была не измененная. И мне было на нее пох. Разраб походу в себя поверил сильно, если считает свою игру, неким альтернативным миром из реальности.
Если бы ты реально хотел сделать реальность. То дал бы возможность убивать нпс, не так, что они забудутся через секунду. А настраивать мир против игрока, чтобы его боялись и ненавидели все. Но такого не будет, естественно. А так самое забавное это было скидывать нпс с обрыва в пропасть.