Capcom поделилась подробностями класса Легендарный герой в Dragon's Dogma 2

На страницах блога PlayStation Capcom опубликовала новые изображения Dragon's Dogma 2 и множество новых подробностей о Легендарном герое, новом призвании, представленном вчера вечером на State of Play.

Как можно было догадаться по показанному видео, Легендарный Герой — это эклектичный класс, способный получить доступ к навыкам всех остальных, просто меняя на лету экипированное оружие. Как и в случае с Иллюзионистом, этот класс ограничен Воскресшим или персонажем игрока, и поэтому его невозможно назначить пешке.

Кен Мендоса, промоутер Capcom, объяснил, что Легендарный герой может использовать любое оружие, от большого меча до посоха волшебника, получить доступ к основным навыкам любой профессии и, следовательно, использовать свои сильные стороны в зависимости от ситуации. Например, во вчерашнем видео мы видели, как волшебник ошеломил монстра замораживающей магией, а затем использовал лед в качестве основы для прыжковой атаки своим двуручным мечом.

Однако Легендарный Герой не является идеальным и всемогущим классом. Чтобы иметь возможность переключаться с одного класса на другой, игроку необходимо носить с собой много оружия (а в Dragon's Dogma 2 переносимый вес ограничен), и он по-настоящему действенен только в руках самых опытных игроков, которые изнутри знают сильные и слабые стороны каждой профессии, в противном случае он окажется универсальным классом с меньшим потенциалом, чем все остальные.

Говоря о классах, Capcom также рассказала об особых NPC, населяющих мир Dragon's Dogma 2 и освоивших определенные профессии. Подружившись с мастерами этих классов, вы сможете получить специальные тома, которые позволят вам разблокировать новые профессии или «мастерские навыки».

Наконец, создатели рассказали о Драконьей чуме, болезни, которой могут заразиться пешки. Они получают лучшие характеристики и более активное поведение в бою, но, видимо, за эти бонусы придется заплатить «разрушительными бедствиями». Стоит ли оно того или лучше найти лекарство? Игрокам предстоит непростое решение.

Напоминаем, что Dragon's Dogma 2 будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с 22 марта 2023 года.