Capcom проведёт презентацию Dragon's Dogma 2 в конце ноября

Компания Capcom объявила о том, что 28 ноября состоится демонстрация Dragon's Dogma II Showcase 2023. Посмотреть его можно будет на YouTube и Twitch.

В ходе 15-минутного прямого эфира будет представлена новая информация и геймплей непосредственно от режиссера Хидеаки Ицуно и продюсера Ёсиаки Хирабаяси.

Dragon's Dogma 2 находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Дата выхода пока не объявлена. Вполне вероятно, что во время этого шоу будет названа дата релиза и откроются предзаказы.