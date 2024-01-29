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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 272 оценки

Dragon's Dogma 2 на PlayStation 5 и Xbox Series X будет работать только в режиме 30 FPS

Gutsz
Новости

Японская студия Capcom и её знаменитый движок RE Engine, который используется в последних играх серии Resident Evil, успели зарекомендовать себя с лучшей стороны в плане оптимизации производительности. Проекты этой компании могли похвастаться плавной частотой кадров и общей стабильностью даже на устаревшем оборудовании, а консольные игроки всегда получали несколько визуальных режимов. В сиквеле Dragon's Dogma заветной отличной оптимизации может не оказаться, по крайней мере, на момент релиза и на консолях.

Согласно японским инсайдерам, последняя версия Dragon's Dogma 2, предоставленная журналистам на консолях, имела только один режим производительности. Ролевой экшен на PlayStation 5 и Xbox Series X работал в 30 FPS без возможности как-либо повлиять на количество кадров через настройки.

Такой режим производительности на современных консолях может быть тревожным сигналом для ПК-версии игры. Не исключено, что в сеть попала устаревшая информация, и до релиза Capcom все же доработает оптимизацию, предоставив игрокам 60 FPS. В противном случае это может означать, что Dragon's Dogma 2 станет самой требовательной к аппаратному обеспечению игрой, работающей на движке RE Engine.

-1
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
0ncnjqybr
работал в 30 FPS без возможности как-либо повлиять на количество кадров через настройки

Консольный гейминг.

3
Случайный Игрок

будет работать только в режиме 30 FPS

Мы не удивлены

2
malkalis

Будет 30 пройду мимо , хотя хотел покупать

2
nickSIA

Ну прикрутите FSR 3.0 хотя бы.

2
MythicalTiernan

А ведь прошло всего 3 года с момента выхода соснолей, а на эти помои еще минимум до 27 года будут игры клепать топчась на месте, якорь игровой индустрии!

2
DenisVTR

В твиттере хватает недоумевающих комментов мол "как так 2024 год на дворе, какие 30 фпс" я видимо где-то пропустил ту часть рекламы где говорилось что с каждым годом ваша консолька становится лучше в плане мощности просто потому что.
Правильно, это же не кусок железа за 500$ а настоящая магия с волшебным ssd

1
warp 37

Наверное, в следующем поколении консолей будет генерация кадров.

1
-zotik-

Пофигу, самое главное что бы хотя бы этой части были наши сабы

0
MunchkiN 616

30 фпс достаточно обычно. 60фпс расточительство

-1
MrGamerDad

Т.е. на PS5 в 30фпс, но на какой-нибудь протативке вроде ROG ALLY Z1E можно будет (в теории) запустить и на 40-50-60фпс. Интересно

-2
Eddward West

если на консолях беда со оптимизацией, что даже с более низкими настройками и разрешением, не могут добиться 60fps, я представляю что там будет на ПК, будет горе оптимизацией года

-2
Eddward West

при том что вау графона там нету

0
MunchkiN 616 Eddward West

может быть если игра ртх-нет то графон взыграет и будут полуразмытые тени от травы и глобальное освещение через трассировку пути.

0