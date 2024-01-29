Dragon's Dogma 2 на PlayStation 5 и Xbox Series X будет работать только в режиме 30 FPS

Японская студия Capcom и её знаменитый движок RE Engine, который используется в последних играх серии Resident Evil, успели зарекомендовать себя с лучшей стороны в плане оптимизации производительности. Проекты этой компании могли похвастаться плавной частотой кадров и общей стабильностью даже на устаревшем оборудовании, а консольные игроки всегда получали несколько визуальных режимов. В сиквеле Dragon's Dogma заветной отличной оптимизации может не оказаться, по крайней мере, на момент релиза и на консолях.
Согласно японским инсайдерам, последняя версия Dragon's Dogma 2, предоставленная журналистам на консолях, имела только один режим производительности. Ролевой экшен на PlayStation 5 и Xbox Series X работал в 30 FPS без возможности как-либо повлиять на количество кадров через настройки.
Такой режим производительности на современных консолях может быть тревожным сигналом для ПК-версии игры. Не исключено, что в сеть попала устаревшая информация, и до релиза Capcom все же доработает оптимизацию, предоставив игрокам 60 FPS. В противном случае это может означать, что Dragon's Dogma 2 станет самой требовательной к аппаратному обеспечению игрой, работающей на движке RE Engine.
Консольный гейминг.
будет работать только в режиме 30 FPS
Мы не удивлены
Будет 30 пройду мимо , хотя хотел покупать
Ну прикрутите FSR 3.0 хотя бы.
А ведь прошло всего 3 года с момента выхода соснолей, а на эти помои еще минимум до 27 года будут игры клепать топчась на месте, якорь игровой индустрии!
В твиттере хватает недоумевающих комментов мол "как так 2024 год на дворе, какие 30 фпс" я видимо где-то пропустил ту часть рекламы где говорилось что с каждым годом ваша консолька становится лучше в плане мощности просто потому что.
Правильно, это же не кусок железа за 500$ а настоящая магия с волшебным ssd
Наверное, в следующем поколении консолей будет генерация кадров.
Пофигу, самое главное что бы хотя бы этой части были наши сабы
30 фпс достаточно обычно. 60фпс расточительство
Т.е. на PS5 в 30фпс, но на какой-нибудь протативке вроде ROG ALLY Z1E можно будет (в теории) запустить и на 40-50-60фпс. Интересно
если на консолях беда со оптимизацией, что даже с более низкими настройками и разрешением, не могут добиться 60fps, я представляю что там будет на ПК, будет горе оптимизацией года
при том что вау графона там нету
может быть если игра ртх-нет то графон взыграет и будут полуразмытые тени от травы и глобальное освещение через трассировку пути.