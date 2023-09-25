Масштабная утечка Dragon's Dogma 2 раскрывает геймплейные особенности, сюжет и связь игры с Cyberpunk 2077 ©

Capcom провела грандиозную презентацию ожидаемой ролевой игры Dragon's Dogma 2 в рамках игровой выставки Tokyo Game Show 2023. Разработчики опубликовали десятки минут свежего геймплея, заинтриговали открытым миром без подзагрузок и дали возможность посетителям мероприятия лично оценить будущих хитов. Если вам этого оказалось мало, в сети слили подробное описание игрового процесса Dragon's Dogma 2 вместе с сюжетом игры.

Масштабной утечкой поделился анонимный пользователь, который разместил свое сообщение на 4chan. Обычно этот портал не вызывает доверия, однако это явно не тот случай. Вся информация о Dragon's Dogma 2 была опубликована еще в 2020 и 2021 годах. Тогда на утечки никто не обратил внимания из-за сомнительного источника, но благодаря новой демонстрации игры на Tokyo Game Show 2023, многие инсайды нашли свое подтверждение.

Информация из утечки, которая подтвердилась:

4 основных подкласса (подтверждено на TGS 2023)

Ожидаются случайные засады монстров и других врагов (подтверждено в превью и трейлере)

Игроки могут обзавестись жильем или устанавливать лагерь (подтверждено на TGS 2023)

Сюжет связан с проклятым муммером (намек в трейлерах)

Официальный анонс игры состоится на 10-летнем юбилее игры (подтверждено)

Геймдиректор Хидэаки Ицуно и команда разработчиков Dragon's Dogma 2 тесно сотрудничают с инженерами RE над оптимизацией игры (подтверждено в интервью с разработчиками)

Информация о сюжете Dragon's Dogma 2:

Спойлер

Основная сюжетная линия посвящена проклятой маске/мумии по имени Phersu (на что намекается в трейлерах). В некоторых частях игры маска будет неснимаемой, а в других - снимаемой. Снятие маски приведет к изменению всего мира.

Игра представляет собой мягкую перезагрузку оригинала, действие которой происходит в другой вселенной и является приквелом к оригинальной Dragon's Dogma.

Состояние мира меняется в зависимости от решения квестов.

В игре будет обучающая часть, в которой вы отправитесь исследовать подземелье рядом с вашим родным городом, а когда вернетесь, на вас нападет дракон.

Прочая информация, которая еще не была подтверждена официально:

В игре есть 1 "начальный", 4 "основных" и 12 "подклассов", всего 16/17 профессий.

Некоторые классы, такие как Мистик, Рыцарь, Гладиатор, Шпион и Жрец (все названия предварительные).

Начальный класс называется "Исследователь" (относится к начальному этапу игры).

В игре не будет отрытого мира, но имеет обширные регионы с 12 очень большими подземельями и десятками исследуемых пещер.

В игре реализован продвинутый редактор персонажей и спутников невероятно сложный. Можно даже изменить количество жира в определенных частях тела персонажа и их соотношение с костной структурой.

В игре есть режим повышенной сложности.

В игре четыре региона.

В игре много энд-гейм контента, включая модульные подземелья с ограниченным количеством игроков. В игре планировался полноценный кооператив, но по техническим причинам он был отменен.

Разработчики планируют обновления и дополнения, добавляющие контент для поздней игры.

Как отмечает автор оригинальной утечки, на разработку Dragon's Dogma 2 очень сильно повлиял провальный релиз Cyberpunk 2077. Из-за технического состояния и негативной реакции игроков, Capcom полностью пересмотрела подход к созданию RPG. Компания согласилась выделить разработчикам практически неограниченное время на полировку каждого аспекта игры, поэтому они до сих пор не спешат объявлять дату релиза. Изначально Dragon's Dogma 2 планировалось выпустить осенью 2023 года, но после ситуации с Cyberpunk 2077 от этого срока тоже отказались. Всего в разработке игры принимает участие около 100 сотрудников Capcom и еще компания наняла больше 50 сотрудников из других студий-подрядчиков.