Масштабная утечка Dragon's Dogma 2 раскрывает геймплейные особенности, сюжет и связь игры с Cyberpunk 2077

Capcom провела грандиозную презентацию ожидаемой ролевой игры Dragon's Dogma 2 в рамках игровой выставки Tokyo Game Show 2023. Разработчики опубликовали десятки минут свежего геймплея, заинтриговали открытым миром без подзагрузок и дали возможность посетителям мероприятия лично оценить будущих хитов. Если вам этого оказалось мало, в сети слили подробное описание игрового процесса Dragon's Dogma 2 вместе с сюжетом игры.
Масштабной утечкой поделился анонимный пользователь, который разместил свое сообщение на 4chan. Обычно этот портал не вызывает доверия, однако это явно не тот случай. Вся информация о Dragon's Dogma 2 была опубликована еще в 2020 и 2021 годах. Тогда на утечки никто не обратил внимания из-за сомнительного источника, но благодаря новой демонстрации игры на Tokyo Game Show 2023, многие инсайды нашли свое подтверждение.
Информация из утечки, которая подтвердилась:
- 4 основных подкласса (подтверждено на TGS 2023)
- Ожидаются случайные засады монстров и других врагов (подтверждено в превью и трейлере)
- Игроки могут обзавестись жильем или устанавливать лагерь (подтверждено на TGS 2023)
- Сюжет связан с проклятым муммером (намек в трейлерах)
- Официальный анонс игры состоится на 10-летнем юбилее игры (подтверждено)
- Геймдиректор Хидэаки Ицуно и команда разработчиков Dragon's Dogma 2 тесно сотрудничают с инженерами RE над оптимизацией игры (подтверждено в интервью с разработчиками)
Информация о сюжете Dragon's Dogma 2:
- Основная сюжетная линия посвящена проклятой маске/мумии по имени Phersu (на что намекается в трейлерах). В некоторых частях игры маска будет неснимаемой, а в других - снимаемой. Снятие маски приведет к изменению всего мира.
- Игра представляет собой мягкую перезагрузку оригинала, действие которой происходит в другой вселенной и является приквелом к оригинальной Dragon's Dogma.
- Состояние мира меняется в зависимости от решения квестов.
- В игре будет обучающая часть, в которой вы отправитесь исследовать подземелье рядом с вашим родным городом, а когда вернетесь, на вас нападет дракон.
Прочая информация, которая еще не была подтверждена официально:
- В игре есть 1 "начальный", 4 "основных" и 12 "подклассов", всего 16/17 профессий.
- Некоторые классы, такие как Мистик, Рыцарь, Гладиатор, Шпион и Жрец (все названия предварительные).
- Начальный класс называется "Исследователь" (относится к начальному этапу игры).
- В игре не будет отрытого мира, но имеет обширные регионы с 12 очень большими подземельями и десятками исследуемых пещер.
- В игре реализован продвинутый редактор персонажей и спутников невероятно сложный. Можно даже изменить количество жира в определенных частях тела персонажа и их соотношение с костной структурой.
- В игре есть режим повышенной сложности.
- В игре четыре региона.
- В игре много энд-гейм контента, включая модульные подземелья с ограниченным количеством игроков. В игре планировался полноценный кооператив, но по техническим причинам он был отменен.
- Разработчики планируют обновления и дополнения, добавляющие контент для поздней игры.
Как отмечает автор оригинальной утечки, на разработку Dragon's Dogma 2 очень сильно повлиял провальный релиз Cyberpunk 2077. Из-за технического состояния и негативной реакции игроков, Capcom полностью пересмотрела подход к созданию RPG. Компания согласилась выделить разработчикам практически неограниченное время на полировку каждого аспекта игры, поэтому они до сих пор не спешат объявлять дату релиза. Изначально Dragon's Dogma 2 планировалось выпустить осенью 2023 года, но после ситуации с Cyberpunk 2077 от этого срока тоже отказались. Всего в разработке игры принимает участие около 100 сотрудников Capcom и еще компания наняла больше 50 сотрудников из других студий-подрядчиков.
Которой нет, хороший байт в заголовке
Вероятно, там будет связь на уровне технического состояния на выходе.
Ну не знаю, это Capcom, движок используется тот же что в 4 резике, переиздании, конечно всякое может быть, но сколько за последние 5 лет от Capcom вышло игр с плохим тех состоянием?)
Интригует и обнадёживает!)
Что именно? Это почти как в первой части.
"Муммеры" это кто, зумеры + мумии?
Вайбы majoras mask
В связи с частыми новостями о решил скачать первую, чет до этого пробовал кроме боевки в начале ничего интересного не встретил, хз может надо поиграть подольше. Короче надеюсь вторая часть будет куда лучше
Зачем? Оригинал хорош был. К чему тут перезагрузка то?
В игре не будет отрытого мира, но имеет обширные регионы с 12 очень большими подземельями и десятками исследуемых пещер.
Как же хочется спрыгнуть в окно от слова "подземелье" и "пещеры". Какие жа разработчики ленивые, что им легче сделать комнату вместо открытых локаций с небом и землей.
У них движок в целом заточён под локации. Боюсь если делать сплошной открытый мир они больше времени угробят чем выхлопа получат
Да никто не говорит про открытый мир.
Я когда слышу о подземелья и пещерах слышу, вспоминаю скайрим.
Просто открытые локации как в БГ3 уже будет круто.
Согласен, надо делать то, что хорошо получается. Пусть небольшие, но за то хорошо проработанные локации.