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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 983 оценки

Похоже, что моддеры смогли найти причину плохой производительности Dragon's Dogma 2

butcher69
Новости

Проблемы с производительностью Dragon's Dogma 2 могут быть вызваны непонятным дизайнерским решением, судя по некоторым недавним открытиям моддеров.

Как сообщается на форумах ResetERA, ванильная игра имеет абсурдно большой радиус загрузки уровня детализации 3D моделей (LoD), и все, кроме травы и некоторых мелких вещей, грузится с максимальной детализацией, что совершенно бессмысленно, учитывая, насколько велик этот радиус. Если в игре нет активов с более низкой детализацией, вряд ли производительность значительно улучшится в будущих патчах. Пока неизвестно, смогут ли моды решить эту проблему в будущем.

Dragon's Dogma 2 уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Raphtallia

Мда, ну и бред, с точки зрения разработки. На ум приходит только то, что это сделали специально. Случайно такое сделать невозможно... 😯

0
DanteAwake

Если лодов с меньшей детализации нет, то не решат эту проблему моддеры

0
Беркут Слеер

Определили они! Да уже с первых дней, это на форуме отписали: Больше локация, мельче сетка, больше деталей -- пока ничего нового не сказали. Решение уменьшить радиус, сделать подзагрузку, где задержка рейдинга будет определятся быстродействием системы. Вот тока модинг, такое вряд ли потянет. И об этом тоже сообщалось

0
Случайный Игрок

Куда там уменьшать детализацию, и так не ахти

-9
Kvizac Haderah

В новости сказано, что игра грузит объекты в максимальной детализации в огромном радиусе от игрока, что бессмысленно, так как игрок все равно эти объекты не видит.

4
Александр Мотошвили

детализацию дальних объектов, нафига прорисовывать максимально качественно, то что в 100 метрах от тебя?)

0