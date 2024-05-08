Похоже, что моддеры смогли найти причину плохой производительности Dragon's Dogma 2

Проблемы с производительностью Dragon's Dogma 2 могут быть вызваны непонятным дизайнерским решением, судя по некоторым недавним открытиям моддеров.
Как сообщается на форумах ResetERA, ванильная игра имеет абсурдно большой радиус загрузки уровня детализации 3D моделей (LoD), и все, кроме травы и некоторых мелких вещей, грузится с максимальной детализацией, что совершенно бессмысленно, учитывая, насколько велик этот радиус. Если в игре нет активов с более низкой детализацией, вряд ли производительность значительно улучшится в будущих патчах. Пока неизвестно, смогут ли моды решить эту проблему в будущем.
Dragon's Dogma 2 уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
Мда, ну и бред, с точки зрения разработки. На ум приходит только то, что это сделали специально. Случайно такое сделать невозможно... 😯
Если лодов с меньшей детализации нет, то не решат эту проблему моддеры
Определили они! Да уже с первых дней, это на форуме отписали: Больше локация, мельче сетка, больше деталей -- пока ничего нового не сказали. Решение уменьшить радиус, сделать подзагрузку, где задержка рейдинга будет определятся быстродействием системы. Вот тока модинг, такое вряд ли потянет. И об этом тоже сообщалось
Куда там уменьшать детализацию, и так не ахти
В новости сказано, что игра грузит объекты в максимальной детализации в огромном радиусе от игрока, что бессмысленно, так как игрок все равно эти объекты не видит.
детализацию дальних объектов, нафига прорисовывать максимально качественно, то что в 100 метрах от тебя?)