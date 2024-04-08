Сценарист Bethesda восхитился качеством проработки приготовления мяса в Dragon's Dogma 2, но потом узнал правду

Приготовление мяса на костре в Dragon's Dogma 2 - это, пожалуй, одно из самых аппетитных занятий в играх (только если вы не вегетарианец).
Эмиль Пальяруло уже более 15 лет работает сценаристом в компании Bethesda Game Studios - 5 апреля он написал пост в соцсетях, в котором восхитился сценами анимации приготовления мяса в игре. Сценариста было не остановить в комплиментах - дошло даже даже до того, что он призвал The Game Awards создать новую категорию "Самое реалистичное приготовление мяса в играх".
"Я просто в шоке с этих анимаций. Они... безумно хороши." - написал Пальяруло
По всей видимости Пальяруло пропустил момент, когда геймдиректор игры Хидеаки Ицуно говорил о том, что студия решила не тратить деньги на создание анимации приготовления, а вместо это просто записать реальное видео приготовления мяса, заодно вкусно перекусив стейками всей студией.
Пользователи сообщили сценаристу о том, что это настоящие видео, а не анимации. Но стоит отметить, что Пальяруло повел себя весьма достойно. По его словам, он решил не удалять свои глупые твиты с призывами к The Game Awards и на это есть несколько причин:
"Я мог бы удалить свой глупый твит, в котором я думал, что видео приготовления из Dragon's Dogma 2 на самом деле были каким-то сумасшедшим фотореалистичным рендерингом на Unreal Engine. Но нет. Потому что а.) Это забавно. б.) Тот факт, что кто-то вообще мог совершить такую ошибку, просто показывает, как далеко мы продвинулись." - сказал сценарист
Пальяруло уже долгое время работает в Bethesda Game Studios. Он был старшим дизайнером и сценаристом Fallout 4 и The Elder Scrolls 5: Skyrim, а в 2008 году получил награду Game Developers Choice Awards за свою работу над Fallout 3.
Пусть в рдр2 посмотрит, как там готовка устроена.
Самая шикарная еда которую я видел в играх сделаная графикой это бургер из ре2 ремейка и еда в фф15, ее там много и она апетитно выглядит)