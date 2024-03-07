В Dragon's Dogma 2 будет эндгейм-контент, который будет расширяться обновлениями

Некоторым представителям СМИ посчастливилось подробно ознакомиться с ранней версией Dragon's Dogma 2. Об их впечатлениях мы писали в отдельной заметке. Несмотря на то, что им давали возможность оценить лишь вступительную часть игры, один из журналистов поинтересовался у разработчиков о заключительной части игры. Как объяснили авторы RPG, на поздних стадиях игры будут ждать сложные испытания и эндгейм-контент.
К сожалению, в подробности эндгейм-составляющей Dragon's Dogma 2 разработчики вдаваться пока не готовы. Они обещают подробнее рассказать об этом ближе к выходу игры или даже после релиза на ПК и консолях.
Судя по всему, в игре будет определённая часть контента, которая откроется игрокам только после прохождения основной истории. Из-за вероятных спойлеров к сюжету разработчики не хотят раскрывать особенности эндгейма. Тем не менее они заявляют, что даже после финала в игре будет чем заняться. Кроме того, эндгейм будет расширяться бесплатными обновлениями, вот только насколько они окажутся масштабными и регулярными, будет зависеть от желания самих игроков.
Фарм подземелий что-ли? Довольно предсказуемый хай энд контент. Что там еще можно придумать...
В первой части так и было, прошел основу - пошел в длс.
Из положительных моментов запомнилось то, что локации в длс были на голову выше и приятнее чем в сюжетке, а единственной занозой были некоторые мобы, чья механика скажем так, не самая приятная.
в эрайсен, были хотя бы псевдо-рандомные боссы, которые могли появится иногда.
Это правильно. В игре с наибольшим уклоном на геймлей и боевую систему с открытым миром можно и нужно добавлять эндгейм контент. Подземелья это, или просто рандомные ивенты - не важно. Главное чтоб чувство "ай да х@й с ним, пойду-ка посмотрю что там" после прохождения не пропадало.
В играх с открытым миром люди ждут чтоб этот мир тебя взял и не отпускал. Гринд, ивенты или колекционирование - не важно. Главное чтоб это нравилось делать, и очень жду что в догме этот эндгейм будет выполнять функцию получше чем в Diablo 4))
вот еще дожить до этого эндгейма и не дропнуть эту прекрасную игру. Я прочитал, что можно засейвится в таверне, побежать на квест , выполнять его минут 30, откинуться ,и реснуться в таверне, а квест придется сначала начинать.. То бишь полчаса в пустую, а учитывая, что мир там совершенно рандомный, то это просто вверх красоты. Пару раз такое случится, и лично я ее дропну без сожаления.
п.с. да, как говорили разрабы, на не прокачанную команду, которая физически не сможет отбиться от грифона того же, может напасть тот же грифон и заваншотить тиму....
Всегда можно убежать, даже точнее это скорее грифон от тебя сбежит и ты будешь бегать его искать =))) Короче именно в мире не разу не умирал в первой части даже от драконов, если дела совсем плохо - по газам и моб отстанет.
в первой части не было рандомных встреч вообще, первая часть пройдена мною вдоль и поперек и эрайсен. Самое поганое это ходить в ночи, больше ничего сложного нет, все мобы торчат на спотах. Нет ни одного места, в которое можно добираться долго, ибо есть вечный телепорт-стоун, оставляешь и кайфуешь.... Даже грифон в первой части был заскриптован, и появлялся только в определенной месте, а именно возле замка. а на вызвышенности будет квест на его убийство.