В Dragon's Dogma 2 будет эндгейм-контент, который будет расширяться обновлениями

Продолжение популярной ролевой игры от Capcom. В этой части вам доступен более масштабный игровой мир, полный опасностей и приключений.

Действие игры разворачивается сразу в двух обширных королевствах — Вермунде, населённом людьми, и загадочной Баттале, где обитают племена зверолюдей. На просторах Вермунда и Батталы вас ожидает множество персонажей. Каждый из них обладает собственной предысторией, характером и мотивацией. А выходя за пределы городов, герою предстоит столкнуться с разнообразными чудовищами и монстрами, бродящими по округе. Прежде чем бросаться в бой, стоит хорошенько подумать — оценить силы сторон, особенности ландшафта, возможность обходного манёвра. Ведь порой мудрость и хитрость значат больше, чем сила и отвага.

Как и в первой части, в Dragon's Dogma 2 предусмотрена разветвлённая система развития персонажа. Игрок может не только настраивать внешний облик своего героя, но и выбирать для него подходящую профессию, определяющую стиль боя. Хотите сражаться на мечах или предпочитаете дистанционный бой из лука? А может быть, вам ближе магическое искусство заклинаний и чар? Выбор огромен. Кроме того, героя будут сопровождать загадочные существа, именуемые пешками. Эти полезные помощники обладают уникальным искусственным интеллектом, благодаря чему ведут себя в бою как живые игроки.