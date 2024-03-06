"Главная игра 2024 года и еще один хит от Capcom": журналисты делятся восторгом от Dragon's Dogma 2 в превью

С момента выхода оригинального ролевого экшена Dragon's Dogma с видом от третьего лица, уникальной системой компаньонов и эпической историей с драконами прошло уже больше 10 лет и целое поколение консолей. Изначально проект Capcom, возглавляемый создателем серии Devil May Cry, не снискал большого коммерческого успеха. Молчание разработчиков и издателя на протяжении 10 лет заставило многих фанатов по всему миру поверить, что продолжение игры никогда не случится, и они были рады ошибиться. Уже в этом месяце состоится релиз Dragon's Dogma 2, который, судя по ранним превью от журналистов, будет основным претендентом на звание "Игры года 2024".
Ряд крупнейших игровых порталов начал публиковать свое мнение о сиквеле Dragon's Dogma, за прохождением которого им удалось провести около пяти часов. Журналисты признают, что это слишком мало для составления полного обзора и анализа всего доступного игрового контента. Тем не менее, то, что они увидели, было достаточно, чтобы прийти в полный восторг.
Во всех превью Dragon's Dogma 2 описывают самыми лестными эпитетами и пророчат ей награду "Игры года". По мнению критиков, Capcom удалось создать свой очередной хит, и на этот раз в области RPG. Журналисты отмечают глубокую боевую систему, превосходную графику и полностью исследуемый открытый мир, доступный с самого начала прохождения.
Идеальная версия Dragon's Dogma, которую мы должны были увидеть впервые.
— заключают журналисты.
По словам авторов превью, Dragon's Dogma 2 нельзя воспринимать как привычный сиквел игры с предыдущего поколения консолей. В игре были переработаны многие механики и улучшены многие элементы, которые были великолепны еще в первой игре.
Dragon's Dogma 2 выходит уже 22 марта на ПК и консолях, а уже скоро может появиться демоверсия.
Очень рассчитываю на то что игра выйдет действительно достойный звания "игра года". По крайне ймере, жду эту игру уже почти 12 лет :D
Ну я со времён Скайрима не видел ни чего подобного ,единственное что напрягает это конечно очень толстые мобы и толпа напарников, слишком казуальная стрельба за лучника (в скайриме это прямо офигенно было сделано) опять же стелса я тут тоже не увидел (опять же в Скайриме на этом тонна интересных механик и элементов было завязано) ,ну и ещё толком не показали какими будут данжи и вообще локации для исследования хочется надеяться на уровне Скайрима, а так всё остальное выглядит очень интересно.
Стрельба за лучника, что показана, она показана за Класс Магического лучника, у него самонаводящиеся стрелы, у других классов с Луками, классическая стрельба, с обычным наведение.
Не надо ждать Скайрима, уровня Скайрима, данжей Скайрима, потому что в игре упор на боевую систему/сражения/экшен, а не на песочницу, это не TES и игра не обязана равняться на Скайримы. А то вот ты себе нафантазируешь "Скайрим2.0" и в итоге начнёшь плеваться "тут не так как в Скайриме, там не так, стелса нет, стрельба из лука не та".
Эх, ещеб капкомы не поступали бы как КРАПкомы и не запрещали бы моды для игры. Понятия не имею чё им так припекло с модов, что они целое ДРМ для ДД2 запилили чтобы ничего сделать нельзя было
журнашлюхам верить себя не уважать,вот оценки игроков это да! да и игра под защитой дерьмуво поэтому торрен эдишн мимо(((
Предзаказ уже сделан. Врываемся 22 числа с двух ног за разбийника и да начнется веселье
Значит точно как и первая - не зайдёт.
Игра определенно не для всех, но будет популярной в любом случае
Главная), она выглядит как 1 часть только ремастеред версия ну или скайрим с накатыным на него 2000 модов
Сейчас бы конфету по обёртке судить. И при чем тут скайрим. Элден Ринг тоже слабо выглядит графически, но это сейчас одна из самых популярных сингл игр)